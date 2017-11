Pět obětí z Manhattanu byli Argentinci, v USA slavili výročí promoce

Město v centrální Argentině k uctění památky svých občanů vyhlásilo třídenní smutek. Příbuzným již kondoloval argentinský prezident Mauricio Macri, který na Twitteru vyjádřil hluboký zármutek nad tragickým skonem občanů své země. „Hluboce pohnuti tragickými úmrtími v New Yorku, jsme tu k dispozici pro rodiny obětí,“ napsal Macri.

Mauricio Macri (Twitter) @mauriciomacri Profundamente conmovido por las trágicas muertes de esta tarde en NY. Nos ponemos a disposición de los familiares de las víctimas argentinas

„Snažíme se zjistit, jak pokračovat - zvláště s rodinami,“ řekl Mateo Estrémé, Argentinec, který zastává vysokou funkci v OSN, jehož sídlo je v New Yorku. Ti, kteří přežili a patřili ke stejné skupině přátel, jsou podle něj vystrašení.

„Jsou úplně ztraceni, být takhle daleko od svých příbuzných. Nevědí, co dělat. Jsou stále v šoku, protože nemohou uvěřit tomu, co se stalo,“ řekl listu New York Post.

Argentinská vláda již vydala prohlášení, ve kterém kondoluje rodinám pětice zabitých občanů. „Krajané z města Rosario patřili ke skupině přátel, kteří oslavovali 30. výročí svých promocí na polytechnické škole z jejich města,“ píše se v něm.

Výlet do Spojených států pro své přátele organizoval a spolufinancoval majitel ocelářské společnosti Ariel Erlij, který při útoku rovněž zemřel. Spolu s ním zemřeli čtyři jeho kamarádi, další jejich přítel byl zraněn a podle lékařů je mimo přímé ohrožení života.

Obětmi se stali Diego Mendoza (úplně vlevo na snímku), Alejandro Daminán Pagnucco (druhý zleva), Ariel Erlij (třetí zleva), Diego Enrique Angelini (druhý zprava) a Hernán Ferruchi (třetí zprava).

Šestou Uzbekovou obětí byla Belgičanka z flanderského města Roeselare, která byla v New Yorku na návštěvě spolu se svou sestrou a matkou. Mezi jedenácti zraněnými jsou také tři Belgičané. Národnost zbylých dvou mrtvých zveřejněna prozatím nebyla.