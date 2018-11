Odstupte, vyzval Babiše Netolický. Chovanec nebude o nedůvěře vládě hlasovat

„Pane premiére, prosím Vás v zájmu České republiky, kterou mám tolik rád, odstupte. Vždyť ANO přece může vést vládu i bez Vaší přímé účasti. Opravdu upřímně prosím, ukončete tuto trapnou epizodu české politiky. Je to tak daleko, že už i já zvažuji účast na demonstraci 17. listopadu,“ napsal hejtman Netolický.



Syn Andreje Babiše, který obvinil premiéra ze lži a v e-mailu pro Seznam Zprávy napsal, že si přeje být telefonicky v kontaktu s českou policií vyšetřující jeho údajný únos na Krym, je podle místopředsedy ČSSD evidentně při smyslech, ví, s kým mluvil, a chce spolupracovat s českými orgány činnými v trestním řízení. „O jeho příčetnosti v tuto chvíli již nelze pochybovat. A co bude dál? Jaká výmluva? Je to prostě a jednoduše za hranou,“ míní místopředseda sociální demokracie.

„Nikdy neodstoupím. Nikdy! Ať si to všichni zapamatují,“ řekl Babiš v pátek před odletem na jednání do Bruselu. Ve čtvrtek se za něj postavil klub ANO a v pondělí ho čeká setkání s prezidentem Milošem Zemanem, který v televizi Barrandov řekl, že ho nechá dál vládnout, i kdyby jeho vládě byla vyslovena nedůvěra.



Sociální demokracie chce rozhodnutí o tom, zda ve vládě zůstane či ne, udělat do poloviny příštího týdne, do hlasování o nedůvěře vládě příští pátek, které vyvolala šestice stran: ODS, Piráti, SPD Tomia Okamury, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš pozval předsedy dalších pěti stran usilujících o povalení vlády na jednání, které by se mohlo uskutečnit v úterý. „Domníváme se, že nové informace zvýšily naléhavost celé situace,“ napsal Bartoš.

Exministrovi vnitra Chovancovi je líto Babiše mladšího

Už teď je pravděpodobné, že hlasování se nezúčastní poslanec ČSSD Milan Chovanec, který nehlasoval ani pro důvěru vládě ANO a ČSSD, proti jejímuž vzniku od začátku byl. „S největší pravděpodobností budu v léčení, takže neudělám nic. Pokud se mi nezlepší zdravotní stav, tak určitě ne,“ řekl iDNES.cz Chovanec. „Pokud tam budu, tak to nejdříve sdělím klubu,“ uvedl bývalý ministr vnitra. Měl autonehodu a kromě toho absolvuje plánované léčení.

„Víte, ty facebookové výzvy... Mně se vždycky líbí, když to někdo řekne chlapsky tomu druhému do očí. Mně je smutno z celého toho stavu, kam jsme se dostali. Myslím si, že bylo chybou v té vládě být, myslím si to pořád a to je celé,“ řekl iDNES.cz exministr vnitra a poslanec ČSSD. Neuvažuje o tom, že by na jaře znovu kandidoval na předsedu strany.

„Ve vládě jsme, škoda byla způsobena a dnes z ní jako uličníci utíkat prostě nejde. Je velká otázka, jak ČSSD potěžká v současné době tu situaci. Já jsem už i někde řekl, že když jsem viděl tu reportáž s Andrejem Babišem mladším, že mi bylo primárně líto toho člověka. Člověka, který se něčeho bojí, ale já nejsem psychiatr, abych to posuzoval,“ uvedl v pátek Chovanec.