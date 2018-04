Dvakrát ho lékaři poslali z nemocnice domů s virózou, napotřetí zemřel

„Nechápu, proč si staršího člověka nenechali v nemocnici aspoň na pozorování,“ říká seniorův dlouholetý kamarád Antonio Giannetti, jenž žije a podniká na Ústecku.

Nemocnice nechce případ komentovat. „Vzhledem k tomu, že v souvislosti s událostí bylo podáno trestní oznámení, nemůžeme k případu sdělovat další informace,“ řekl redakci MF DNES minulý pátek mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

„V Praze byla provedena soudní pitva a vyžádáme si znalecký posudek od specialisty,“ potvrdila severočeská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, že případ kriminalisté řeší. MF DNES se mezitím podařilo najít Italovy přátele a zjistit detaily smutného příběhu.

„Znal jsem ho od doby, kdy přijel do Česka, to je asi 18 let, podnikal v realitách. Pravidelně dvakrát za měsíc jsme chodili na kávu, naposledy týden před Velikonocemi. Byl v dobré kondici, samozřejmě přiměřeně svému věku. A těšil se na transplantaci ledviny, kterou už měl domluvenou, výsledky všech testů byly výborné,“ líčí Antonio Giannetti.

„Lékařka tvrdila, že není v ohrožení života“

To, co se stalo 29. března, proto nikdo nečekal. „Mario mi ráno volal, že ho bolí hlava, cítí silný tlak na hrudi, má mravenčení v levé ruce a že nemůže polknout. Vypadalo to na infarkt,“ popisuje Favova kamarádka Lenka Kodešová.

Odvezla muže na pohotovost do nemocnice a doufala, že se o něj lékaři postarají. Zabalila mu osobní věci, neboť předpokládala, že ho umístí na oddělení a zjistí, co mu je. Jenže po poledni jí muž volal, aby ho vyzvedla a odvezla zpátky domů. „Lékařka tvrdila, že není v ohrožení života a že je to v pořádku,“ říká Kodešová.

Dvě hodiny nato jí muž volal znovu, že je mu čím dál hůř. „Nebyl schopen chodit, tak jsme zavolali záchranku, která ho odvezla znovu do nemocnice,“ říká Kodešová.

Ani tím to však neskončilo. Když se Favova kamarádka večer zajímala, kde pacient leží a kam mu má odvézt sbalené osobní věci, zdravotní sestra ji v telefonu překvapila.

„Říkala, že neleží nikde, že je pořád na Emergency. Okamžitě jsem tam jela a našla ho sedět v čekárně na židli. Doktorka tvrdila, že je to běžný stav před dialýzou, na kterou přitom sám jezdil autem třikrát týdně. Že tohle nejspíš bude začínající viróza a má si vzít paralen,“ vypráví.

V noci zamířil do nemocnice potřetí

Nezbylo jí, než přítele znovu odvézt domů. „Byl úplně bezvládný, dva chlapi mi museli pomáhat ho odnést do postele. Pak jen ležel, strašně se potil a bylo vidět, jak je mu špatně,“ líčí Kodešová.

V noci k němu jela sanitka zase a opět s ním zamířila do nemocnice. Už potřetí. Tentokrát v nemocnici zůstal. Na pokoj se dostal až po půlnoci, ležel na gastroenterologickém oddělení. Ve tři hodiny ráno zdravotnice informovala Kodešovou, že pacientův stav je stabilní. O hodinu později zemřel.

„Měl tady trvalé bydliště, platil si nadstandardní zdravotní pojištění a nakonec ho nechají někde v čekárně?“ zlobí se Kodešová, která trestní oznámení kvůli zanedbání péče podala. Toto pondělí měl Fava podstoupit v pražském IKEM transplantaci ledviny, na kterou čekal.