Kromě zdravotních sester dostanou přidáno i sanitáři, dvě tisícovky měsíčně

Požadavku odborů na plošné navýšení nevyhoví, nemocnice podle něj dostanou příští rok navíc asi 12 miliard korun a mohou přidat tam, kde to budou potřebovat. Veřejné zdravotní pojištění příští rok bude rozdělovat 320 miliard korun.

Zdravotní sestry pracující ve směnném provozu dostanou v příštím roce k tarifnímu platu 5 000 korun navíc. Nyní mají příplatek za směnnost 2 000 korun v menších a 3 000 korun ve fakultních nemocnicích. Peníze navíc dostane i na směny pracující nižší zdravotnický personál. „Dneska berou kolem 18 000 nebo 20 000 korun, takže je to asi deset procent navíc,“ vysvětlil ministr. Na příplatky půjde asi 4,5 miliardy korun.

Odbory po jednání s premiérem uvedly, že jim premiér a ministr zdravotnictví přislíbili desetiprocentní růst platů. „Pan premiér při jednání s odbory neřekl, že by navýšení garantoval, ale že by s ním souhlasil. Od té doby se ale změnila situace, jednali jsme se zaměstnavateli a proběhlo dohodovací řízení,“ dodal Vojtěch.

Nemocnice podle něj budou přidávat tam, kde potřebují. „Některé nemocnice mají třeba problém s mladými sestrami nebo mladými lékaři, kteří berou nejméně. Nemocnice jim bude moci navýšit platy více,“ řekl ministr. Do nemocnic podle něj jde nejvyšší částka od doby, co v Česku funguje současný systém veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice v něm mají podle Vojtěcha prostor přidat zaměstnancům o osm až deset procent. Odboráři to podle něj vzali na vědomí, byť s tím nejsou srozuměni.

Úhrady zdravotní péče na příští rok si jednotlivé segmenty zdravotní péče dohodly se zdravotními pojišťovnami v takzvaném dohodovacím řízení. Neuzavřená jsou zatím jednání se zástupci lékárníků. Těm pojišťovny nabídly navíc 35 milionů korun, oni požadovali miliardu.

„Myslím, že se můžeme bavit v řádech stovek milionů korun, ale asi to nebude miliarda korun, kterou lékárníci chtějí. Musíme najít kompromis,“ doplnil ministr. Lékárny mají zisky z marží prodaných léků a 12 korun za každý vydaný recept hrazenou zdravotními pojišťovnami.