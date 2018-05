Vaříme podomácku, pacienti si berou recepty, říkají v nejlepší kuchyni

Nemocnice Na Pleši se nachází v brdských lesích poblíž Mníšku pod Brdy. Specializuje se na léčbu onkologicky nemocných, pneumologii, rehabilitaci a poskytování paliativní péče.

A hned na úvod musí zaznít: je to soukromé zařízení. Nicméně co se týče financování jídla, je to stejné jako ve fakultních či krajských nemocnicích - pacienti za jídlo nic navíc neplatí. Nemocnice dává na stravu část z peněz, které dostává od pojišťoven, a i zde je částka podobná jako v jiných špitálech - 70 až 75 korun na pacienta za den.

Místní kuchařky a kuchaři tedy nemají rozpočet větší, než je zvykem, přesto v průzkumu Kvalita očima pacientů, který zahrnul státní i soukromé špitály, dopadla Nemocnice Na Pleši nejlépe. Podle výsledků, které má iDNES.cz k dispozici, hodnotí 66,8 % pacientů místní jídlo jako velmi dobré a dalších 29,2 % jako spíše dobré. To znamená, že jen čtyřem procentům pacientů zde nechutná.



Knedlíky z prášku

Přitom na první pohled se místní strava nijak zvlášť neliší od jídel v jiným nemocnicích.

„Převládá u nás česká klasika. Pacienti mají rádi omáčky s knedlíky a sladká jídla jako ovocné knedlíky nebo buchtičky se šodó,“ popisuje místní nutriční terapeutka Vendula Strejčková. Pacienti se tak podle ní vrací do školních let.

Podle vedoucího stravování Josefa Koláře je však klíčem k úspěchu to, že se kuchařky snaží vařit jako doma. „Vaříme podomácku. Snažíme se minimalizovat všechny instanty, z devadesáti procent používáme cibulový a zeleninový základ,“ pochvaluje si Kolář.

Ale i tato snaha má své meze. V kuchyni jsou během jedné směny jen čtyři lidé - vedoucí směny, která je i vyučenou kuchařkou, má k ruce tři pomocníky. I proto se všech instantních pokrmů vyvarovat nemůžou.

„Používáme třeba instantní bramborové těsto. Je pracné uvařit brambory, oloupat je, nastrouhat,“ vysvětluje Kolář s tím, že i ve většině ostatních zařízení používají instantní jídla především z personálních důvodů. „Je snazší vysypat, zamíchat a mít hotovo.“

Na oběd bez pyžama

Personál kuchyně Na Pleši pracuje v dlouhých směnách od půl šesté ráno do půl sedmé do večera a během dne připraví čtyři chody - snídani, oběd, odpolední svačinu a večeři. Každý den uvaří zhruba tři sta obědů, dvě stě pro pacienty a sto pro nemocniční personál. A třikrát týdně - ve středu, v sobotu a neděli - dostávají pacienti večeři studenou.

V jedenáct začínají servírky rozvážet jídlo pro ležící pacienty. O půl hodiny později ožívá i pacientská jídelna, kde se chodící pacienti schází na obědy a teplé večeře. Kulturu stravování podporuje i zdejší pravidlo, podle kterého by se měli všichni pacienti převléknout z pyžama a dorazit v civilním oblečení.



Většinu pacientů tvoří Na Pleši starší lidé a to má dle Koláře na zdejší jídelníček podstatný vliv. „Když máte věkové složení šedesát, sedmdesát let, tak ti lidé mají jiné chutě. Když mají knedlík a omáčku, jsou šťastní. V dnešní dvacetileté generaci je to o něčem jiném, ti by chtěli radši přírodní steak se zeleninovou oblohou. Stravování je o generačním návyku,“ říká šéf stravování.

Snaží se ale vyhovět všem. Když pacient nutriční terapeutce předem oznámí, že nejí ryby nebo nemá rád koprovku, pokouší se mu vyjít vstříc a jídlo vyměnit. Například vegetariánskou stravu připravují v nemocnici běžně. „Pokud jsou lidé lakto nebo ovovegetariáni, nemáme problém. Pokud je někdo opravdu přísný vegan, který jí třeba zeleninu jenom syrovou, je to pro nás komplikace,“ dodává Strejčková.

Rozdáváme i recepty

Pacient si může Na Pleši připlatit za nadstandard. Rozdíl však není v kvalitě, nýbrž v kvantitě. V praxi to znamená, že dostane k odpolední kávě zákusek nebo ovocný salát. „V pátek máme sladká jídla a pečou se buchty, tak se jim udělají třeba záviny nebo věnečky. Ostatní jídlo je stejné. Když mají ostatní pacienti řízek s bramborovou kaší, dostanou ho taky. Ale samozřejmě větší,“ vysvětluje nutriční terapeutka.

„Myslím, že z devadesáti i víc procent jsou u nás lidé spokojeni. Kdo si řekne, tomu se snažíme vyjít vstříc. Šťoura se ale najde všude. V některých případech může váznout komunikace. Někteří lidé, obzvlášť ti starší, si ale říct nechtějí, aby se to neodrazilo na přístupu k nim,“ vysvětluje Kolář.

Spokojená se stravou Na Pleši je i pacientka Jana Bilinová. „Všechno bylo moc dobré. I to, co běžně nejím, mi tu chutnalo, třeba koprovka. Pracuju v jiné nemocnici a nedá se to srovnat, tady je to výborný,“ říká. „Velmi mi tu chutná. Jsme spokojeni s kvalitou i množstvím. Nejvíc mi chutnal tvarohový nákyp, měl takovou ideální konzistenci,“ vypráví další pacientka Olga Chromá. Zmiňovaný tvarohový nákyp patří podle vedoucí směny k nejoblíbenějším jídlům. „Rozdáváme i recepty,“ dodává vedoucí směny Vlasta Pomahačová.

„Nejlepší pocit je, když se pacient po půl roce na rehabilitaci vrátí, jde se v jídelně přivítat, podat mi ruku a vidím na něm, že je šťastný. To je odměna,“ uzavírá Kolář.

Nemocnice Na Pleši se nachází kousek od Mínšku pod Brdy.

