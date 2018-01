Piráti kritizují vedení Homolky, ministr Vojtěch snížil nemocnici odměny

„Přístup vedení Nemocnice Na Homolce se mi dlouhodobě nelíbí. Na základě mého tlaku dojde od zítra (pátku) ke snížení odměn vedení na polovinu. Do 31. března se ředitel (Ivan) Oliva zavázal k ukončení činnosti společnosti Holte Medical, k jejíž pomalé likvidaci mám zásadní výhrady. Pokud se tak nestane, přistoupím k personálním změnám,“ uvedl ministr.

Piráti po něm žádali odvolání ředitele Ivana Olivy a Jaroslavy Dlabolové, likvidátorky dceřiné firmy nemocnice Holte Medical, která je od začátku loňského roku v likvidaci. Poslankyně Olga Richterová (Piráti) kritizovala, že i přesto za nemocnici uzavřela přes 800 smluv s dodavateli, čímž podle ní porušuje občanský zákoník. Podle nemocnice jsou informace nepravdivé a zavádějící.

Ředitel nemocnice Oliva uvedl, že objednávky Holte Medical jsou na základě smlouvy uzavřené v roce 2016. „Tudíž nedochází k uzavírání nových smluv, ale pouze k plnění závazků vycházejících z této smlouvy,“ vysvětlil Oliva. Jejich smyslem podle něj bylo zajistit plynulou dodávku materiálu.

Nemocnice si podle něj nákupy léků a přístrojů už zajišťuje sama a od března převezme od Holte Medical i zbytek nákupů na základě výjimky. Tento postup kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad a ministerstvo zdravotnictví. Oliva je zároveň předsedou dozorčí rady Holte Medical, funkce je podle Pirátů placená od začátku konkurzu 50 000 korunami měsíčně.

Piráti mají podle svých vyjádření k dispozici dopis tamních zdravotníků, který poukazuje na nestandardní praktiky za současného ředitele, který do nemocnice přišel jako krizový manažer. „Místo toho se nemocnice, která byla i za kontroverzního ředitele Vladimíra Dbalého v zisku, dostala do ztráty,“ shrnula obsah dopisu první místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Richterová, která je členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví. Působením Dbalého v čele nemocnice se zabývá i soud.

Oliva odmítl, že by se nemocnice pod jeho vedením dostala do ztráty. „Každý rok hospodaří se ziskem, a to i přesto, že jsem přebíral nemocnici s dluhem vůči ČSOB ve výši 120 milionů korun a s ‚dárkem‘ ve výši 100 milionů Kč za pokuty udělené Finančním úřadem za pochybení předchozího ředitele Dbalého,“ uvedl Oliva. Zisky nemocnice byly podle něj za předchozích ředitelů uměle navyšovány. Působením Dbalého v čele nemocnice se zabývá i soud.

Nemocnice na autora dopisu jako neznámého pachatele podala podle mluvčí Martiny Dostálové začátkem týdne trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. Odmítá i to, že by tímto způsobem nákupů porušovala občanský zákoník.

Ministerstvo loni v listopadu informovalo, že nemocnice už přijala opatření k nápravě, všechny dceřiné společnosti má zrušit do poloviny letošního roku. Nákup léků a zdravotnických prostředků prostřednictvím dceřiné společnosti bez výběrových řízení nemocnici umožňovala výjimka v zákoně o zadávání veřejných zakázek. I ministerstvo ji ale kritizovalo i při svých kontrolách.