Ředitel Nemocnice Na Homolce skončil, na rezignaci se dohodl s ministrem

„My jsme se sešli, protože to považuju za korektní, nad závěry kontroly, kterou provedlo ministerstvo zdravotnictví v nemocnici. Týkala se nákupu, veřejných zakázek a podobně. On se rozhodl, že ukončí to působení. Rezignoval a tím to pro mě je uzavřeno,“ řekl ministr České televizi.



Ve čtvrtek přinesl deník Právo informace o hloubkové kontrole, která odhalila neplatné smlouvy za více než 402 milionů korun. Nemocnice totiž neuvedla kontrakty v registru smluv a tak podle auditorů porušila zákon. Kontroloři objevili také neprůhledné a zmatečné veřejné zakázky, které nemocnice sama zadávala.

Nejedná se o první problémy nemonice. Obžalobě kvůli zmanipulovaným zakázkám čelí i její bývalý ředitel Vladimír Dbalý.

