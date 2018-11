Nejhorší je strava, bezpečnost pacienti nemocnic chválí, zjistil průzkum

Z údajů Světové zdravotnické organizace vyplývá, že nemocnice ublíží každému desátému pacientovi. Lékaři i sestry si mohou nemocné splést, podat jim špatné léky, případně jim podat jejich nesprávné množství.

Jedna z oblastí, na které se průzkum, do kterého se zapojilo 53 327 hospitalizovaných pacientů, zaměřil, byla bezpečnost. Z výsledků průzkumu vyplývá, že více než dvě třetiny pacientů (69,2 procent) nemocnici během své hospitalizace maximálně důvěřovaly. Meziročně se jejich množství o necelé procento zvýšilo.



Jména pacientů ověřil před podáním léků personál u drtivé většiny (95 procent) dotazovaných. S bezpečností na odděleních z hlediska možných krádeží byly maximálně spokojeny tři čtvrtiny (74,1 procent) pacientů.

„Méně pozitivně byla ale respondenty hodnocena otázka spokojenosti s reakcí personálu na potřebu pomoci pacientovi,“ uvádí průzkum. Ta byla vyslyšena u tří čtvrtin (76,3 procent) dotazovaných pacientů, to je ve srovnání s rokem 2016 o 2,8 procenta méně.



„V uplynulých čtyřech letech spatřujeme stabilizaci spokojenosti respondentů s respektováním jejich intimity a lidské důstojnosti v nemocnicích – maximálně spokojeno je přibližně 95 procent hospitalizovaných pacientů,“ pokračuje projekt, který realizovala organizace HealthCare Institute.

Kladně také hospitalizovaní pacienti hodnotí komunikaci s lékařem (80,6 procenta) i se sestrami (84,9 procenta). Ale jen přibližně třetina (32,7 procenta) pacientů byla spokojena s vyslyšením jejich potřeby pohovořit si. Oproti roku 2016 je to o 1,5 procenta pacientů víc.

Nejhůř dopadlo jídlo

Největší nespokojenost panuje v oblasti stravy. „Maximální spokojenost hospitalizovaných pacientů se stravou v nemocnicích v roce 2017 potvrdilo 48,1 procenta dotázaných,“ uvádí výzkum (více o nemocniční stravě zde).

To se promítlo i do nejčastějších zlepšení, která dlouhodobě hospitalizovaní pacienti navrhovali. Nejnutnější jim přijde změna stravování, jako důležitou vnímají i možnost dívat se na televizi. Změnili by však i sociální zařízení.



Z fakultních nemocnic hodnotili hospitalizovaní pacienti nejlépe Fakultní nemocnici Hradec Králové, Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze a Fakultní nemocnici Ostrava. Z krajských obsadily první tři místa Karvinská hornická nemocnice, Nemocnice Tanvald a SurGal Clinic.



Krátké čekání, ale málo toalet

Průzkumu se účastnilo i 32 353 ambulantních pacientů nemocnic. Z výsledků vyplývá, že čekací doby pacientů se zkrátily. Více než polovina dotazovaných (55,7 procenta) čekala v čekárně méně než deset minut, to je ve srovnání s předchozími lety o 1,4 procenta víc. S přístupem lékařů byla spokojena drtivá většina ambulantních pacientů.

Soukromí při poskytování informací nebo během vyšetření se dostalo 95 procentům dotazovaných. Jako nejčastější zlepšení navrhli ambulantní pacienti prostředí čekárny, zvýšení dostupnosti WC a zlepšení prostředí ambulance.

Z fakultních nemocnic vyšla z průzkumu u ambulantních pacientů nejlépe Ústřední vojenská nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Z krajských obsadila první tři místa Nemocnice Podlesí, Domažlická nemocnice a Nemocnice Blansko.