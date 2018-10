Návrat nemocenské v prvních třech dnech od července se přiblížil schválení

Návrat proplácení nemocenské v prvních dnech nemoci byl jeden z klíčových bodů ČSSD pro vstup do menšinové vlády šéfa ANO Andreje Babiše.

Výbor schválil pozměňovací návrhy, které předložila Valachová. Podle jednoho by se nemocenská měla znovu vyplácet od července příštího roku. Zákon čeká už jen závěrečné hlasování ve Sněmovně, které bude příští týden. Zaměstnanci budou v případě schválení zákona dostávat i v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního vyměřovacího základu.

Karenční dobu, tedy to, že se v prvních dnech nemocenská nevyplácí, zavedla bývalá vláda Mirka Topolánka z ODS. Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, Topolánkův kabinet neproplácení nemocenské prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci už tuto úpravu nechali v platnosti.

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy jim poskytuje od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od patnáctého dne se dávky poskytují z pojištění.

O tom, že je návrat nemocenské v prvních dnech chybný, sociální výbor neúspěšně přesvědčoval Pavel Juříček z hnutí ANO, který vysvětloval poslancům argumentaci hospodářského výboru, jenž se postavil proti návrhu ještě před tím, než ČSSD při koaličním jednání získala ujištění do Babišova hnutí, že klíčová podmínka sociálních demokratů pro existenci vlády projde.

Nemocnost vzroste o 4 procentní body, tvrdil Juříček z ANO

„Vyzývám všechny rozumné strany, aby nepodpořily ten návrh,“ namítal občanský demokrat Jan Bauer. „Nemocnost dopadne na firmy, o 4 procentní body se zvýší nemocnost,“ tvrdil Juříček.

„Nevím, kde jste vzaly ty 4 body, každý zaměstnavatel si může ověřit, jestli je zaměstnanec nemocný nebo se hodil marod,“ oponovala mu Alena Gajdůšková z ČSSD.

„Udělejme to když tak od prvního do jedenáctého dne,“ apeloval na sociální výbor Juříček. Zároveň je podle Juříčka třeba umožnit zaměstnavatelům, aby snáze získávali zaměstnance v zemích jako je Ukrajina, Srbsko či Makedonie.

Další poslanec za ANO Aleš Juchelka se přimlouval za to, aby se proplácení nemocenské v prvních dnech posunulo na rok 2020, kdy by měl být funkční elektronické neschopenky, který připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

I poslankyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se přimlouvala za to, aby se celá věc odložila na dobu, až budou funkční e-neschopenky. „Návrh neřeší možnost kontroly, jestli ten člověk stůně nebo to fejkuje,“ řekla místopředsedkyně TOP 09. „Nejsme zatím rozhodnuti, také jsme chtěli, aby to bylo svázáno s e-neschopenkou,“ uvedla poslankyně za Piráty, místopředsedkyně strany Olga Richterová.

Návrh má ale podporu jak ČSSD, tak KSČM a v ANO má připomínky k návrhu menšina poslanců hnutí Andreje Babiše, takže významná změna, které se dotkne všech zaměstnanců, má reálnou šanci projít.