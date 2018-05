Poslanci udělali první krok k návratu nemocenské v prvních třech dnech

Návrat vyplácení nemocenské v prvních třech dnech je jednou z klíčových podmínek ČSSD, aby vůbec šla do vlády. Sociální demokraté právě hlasují o tom, zda půjdou do koalice s Andrejem Babišem, ve vnitrostranickém referendu. Zákon, který navrhli, chtěl shodit pod stůl občanský demokrat Jan Bauer, ale pro zamítnutí návrhu sociální demokracie bylo jen 34 ze 166 přítomných poslanců.

Návrh sociálních demokratů se týká nejen zaměstnanců, ale také třeba vojáků, policistů, hasičů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů. Nemocenská by od začátku nemoci mohla být znovu proplácena od července příštího roku, nemocní mají dostávat 60 procent platu. Náklady vyplácení nemocenské by nesl zaměstnavatel a má to stát 2,6 miliardy korun ročně.

Bauer argumentoval nesouhlasem zaměstnavatelů. Návrh ČSSD označil za „evergreen současné levice“. Poslanec hnutí ANO Pavel Juříček návrh označil za „ekonomicky nesmyslný koktejl“ a navzdory koaliční smlouvě, kterou vyjednal šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš se sociálními demokraty, hlasoval Juříček s ODS pro zamítnutí návrhu. ANO, ČSSD a KSČM mají dohromady 108 hlasů, takže když jejich dohoda skutečně vznikne, prosadí tyto strany svou i navzdory Juříčkovi.

Zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným se mají podle návrhu ČSSD snížit o 0,2 procentního bodu odvody na nemocenské pojištění.

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel. Od patnáctého dne se dávky poskytují z nemocenského pojištění. Karenční dobu, tedy nevyplácení nemocenské v prvních dnech, zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka.