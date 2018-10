Na osudu nemocenské závisí podle ČSSD vláda. ANO dalo závazné hlasování

„To by byla věc, která by nevratně nalomila důvěru poslaneckého klubu ČSSD v tuto vládu. Je to zásadní priorita naší strany, koneckonců je i v programovém prohlášení vlády,“ sdělil iDNES.cz šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. I další zdroj z ČSSD potvrdil, že kdyby se nemocenská v prvních třech dnech nevrátila, mělo by to fatální dopad na vládu.

„Nebudu spekulovat, věřím, že platí koaliční dohoda,“ řekl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.



„Je to priorita ČSSD. Je to asociální opatření, které trestá všechny pracující,“ uvedla k existenci karenční doby ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

ANO bude mít kvůli nemocenské závazné hlasování

Poslanec hnutí ANO Roman Kubíček v úterý novinářům řekl, že klub změnu podpoří. „Budeme mít závazné hlasování,“ řekl. Tím dalo ANO najevo, že si je vědomo, že toto hlasování by mohlo být pro vlády fatální.

Mezi odpůrce změny patří poslanec ANO Pavel Juříček. „Nemocnost dopadne na firmy, o 4 procentní body se zvýší nemocnost,“ tvrdil Juříček minulý týden při jednání sociálního výboru, který podpořil návrat nemocenské v prvních třech dnech nemoci.

„Udělejme to když tak od prvního do jedenáctého dne,“ apeloval na sociální výbor Juříček. Zároveň je podle něj třeba umožnit zaměstnavatelům, aby snáze získávali zaměstnance v zemích jako je Ukrajina, Srbsko či Makedonie.

Další poslanec za ANO Aleš Juchelka se přimlouval za to, aby se proplácení nemocenské v prvních dnech posunulo na rok 2020, kdy by měly být funkční elektronické neschopenky, které připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Poslanci budou návrh schvalovat ve středu ráno. ANO a ČSSD mají dohromady 93 hlasů, komunisté kteří jsou pro návrat proplácení nemocenské a podpořili vznik vlády, mají hlasů patnáct. Pro státní rozpočet by schválení návrhu znamenalo zvýšení výdajů asi o 3,5 miliardy korun.



Proplácet se mají i první dny nemoci od července 2019

Nemocenská by se měla znovu vyplácet od července 2019. Zaměstnanci mají dostávat i v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního vyměřovacího základu. Karenční dobu, tedy to, že se v prvních dnech nemocenská nevyplácí, zavedla bývalá vláda Mirka Topolánka z ODS. Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, Topolánkův kabinet neproplácení nemocenské prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci už tuto úpravu nechali v platnosti.

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy jim poskytuje od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od patnáctého dne se dávky poskytují z pojištění.

„Jsme proti zrušení karenční doby. Ukázal se pozitivní dopad tohoto opatření,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Proti budou i TOP 09, STAN a lidovci. SPD podle Tomia Okamury chce, aby nemocenskou v prvních dnech vyplácel stát a nikoli zaměstnavatel, pokud to neprojde, zrušení karenční doby nepodpoří.