Spor o výši nemocenské v prvních třech dnech. ANO chce dát málo, vadí ČSSD

Za nepřijatelné to označila místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová, která také na Úřad vlády přišla. Na dotaz iDNES.cz, za koho na jednání vlády, zaměstnavatelů a odborů jde, řekla, že byla přizvána jako zástupkyně ČSSD, která jedná o vládě.

Ještě před pár dny už se zdálo, že spor je zažehnán a že ANO mění svůj dosavadní negativní postoj k návratu vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, na čemž při jednání o vládě trvá ČSSD a považuje to za test ochoty vytvořit vládní koalici.

„Ale chceme to tak, aby nebyl dopad na zaměstnavatele. Oni platí jedenáct dní, od čtvrtého do čtrnáctého, a my to chceme posunout, aby platili prvních jedenáct,“ řekl premiér v demisi Andrej Babiš a vláda pak dala souhlasné stanovisko k návrhu ČSSD, aby lidé, kteří stonají, opět dostávali peníze.

Nyní se zase situace mění. Tentokrát kvůli tomu, že ministryně Němcová překvapivě při příchodu na jednání se zástupci odborů a zaměstnavatelů řeka částku, která je pro sociální demokraty nepřijatelná a nedostatečná.

„Pro nás je to absolutně nepřijatelné, my trváme na 60 procentech, aby první tři dny nemoci měli zaměstnanci, ale třeba také živnostníci, protože ti také platí pojištění, zkrátka stejnou náhradu jako čtvrtý den nemoci,“ řekla Valachová.

„Hlavní je zrušit neplacení nemocenské a kolegům, včetně ministryně Němcové předložím argumenty, proč je to dobře,“ uvedla místopředsedkyně poslanců sociální demokracie, která vyjednává o možné koaliční menšinové vládě s ANO, kterou by tolerovali komunisté.

„Vážný problém to je, nevidím důvod, proč by se první tři dny měli cítit nemocní zaměstnanci méně nemocní než čtvrtý den,“ odvětila Valachová na otázku, zda to může zkomplikovat i jednání o vládě.

Zaměstnavatelé na zachování takzvané karenční doby trvají. Pokud by byla prolomena, požaduje konfederace zaměstnavatelů, aby byla zaměstnancům znovu zavedena sazba 1,1 procenta na nemocenské pojištění. Ke kompenzaci náhrady mzdy po dobu trvání prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti žádá i snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění zaměstnavatelům o 0,2 procentního bodu.