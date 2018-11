Poslanci odložili elektronickou neschopenku na rok 2020

„K 1. 7. bude platit první etapa neschopenky, kdy zaměstnavatel má možnost zjistit, že pracovník je v pracovní neschopnosti a od roku 2020 e-neschopenka jako celek,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Elektronická neschopenka měla začít fungovat už od ledna, ale ministerstvo práce a sociálních věcí nestihlo projekt připravit. Velký boj o e-neschopenku byl, když ČSSD prosazovala návrat proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, na což nakonec Sněmovna kývla.

Podle úpravy, kterou před pár dny poslala do Sněmovny vláda, lékaři budou už od poloviny příštího roku, muset poslat oznámení o neschopnosti elektronicky nejpozději další pracovní den a to na elektronickou adresu, kterou sociální správa určí. Zaměstnavatelé pak podle novely požádají elektronicky o informace a úřad jim po obdržení jejich žádosti do osmi dnů oznámí, že zaměstnanec je na neschopence, kde pobývá a léčí se a jaké má vycházky. Poskytne jim i adresu a jméno lékaře, který neschopenku vystavil.

Lékaři mohou elektronicky posílat neschopenky sociální správě dobrovolně už od roku 2010 přes takzvané e-podání. Podle ministerstva to však zatím používají asi tři až čtyři procenta doktorů. Většina zasílá tiskopisy poštou, má na to tři pracovní dny. Informaci o začátku či konci pracovní neschopnosti tedy správa může dostat až s týdenním zpožděním, což podle ministerstva ztěžuje kontrolu pacientů i lékařů.