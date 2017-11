Je to politické zemětřesení, míní o krachu jednání o vládě německý tisk

Evropská komise plně důvěřuje tomu, že bude udržena stabilita a kontinuita v Německu i po krachu jednání o vládní koalici, řekl v pondělí mluvčí komise Margaritis Schinas. Nechtěl ale spekulovat o tom, jaké důsledky bude mít vývoj v Berlíně na evropskou politickou debatu, například o reformách eurozóny.



„Zcela respektujeme německý ústavní proces,“ poznamenal Schinas před novináři. Právě německá ústava je podle něj v podobných situacích zárukou stability a kontinuity, kterými se dosud německá politika vyznačovala. „Doufáme, že tentokrát tomu nebude jinak,“ dodal.

Německo je v Evropské unii v mnoha ohledech klíčovou zemí a postoj Berlína bude klíčový u návrhů, které se týkají změn a budoucí podoby eurozóny i celé Evropské unie. Debata o nich se nyní v EU rozbíhá nejen v souvislosti s nadcházejícím vystoupením Británie z Unie, ale i po francouzských prezidentských volbách, které na přelomu dubna a května vyhrál Emmanuel Macron silně podporující proevropskou agendu.

Ministři zahraničí nebo pro evropskou problematiku zemí EU, kteří se dnes shodou okolností setkávají v Bruselu, dávali ráno najevo, že by pro budoucí diskuse uvítali rychlý vznik německé vlády se silným mandátem.

Babiš nečeká, že by vývoj v Německu ovlivnil českou ekonomiku Německo po krachu koaličních jednání mezi konzervativní CDU/CSU, liberální FDP a Zelenými směřuje k menšinové vládě nebo k předčasným volbám. Je o tom přesvědčen předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dopady na českou ekonomiku kvůli situaci v Německu ale Babiš nečeká. "Německo asi směřuje k menšinové vládě, možná časem i k předčasným volbám," domnívá se Babiš. "Dopad na trhy a na českou ekonomiku neočekávám, v Německu existuje stále velká síla středových stran a existuje shoda ve fiskálních a zásadních ekonomických věcech. Neshody vytváří migrace, radikální požadavky zelených ekologistů, otázky kolem další integrace EU a podobně," doplnil. Předseda poslaneckého klubu hnutí STAN Jan Farský upozornil, že povolební jednání v Německu mohou pokračovat mezi jinými stranami než dosud. "Dokud nebude vyhlášen termín předčasných voleb, koaliční jednání probíhají. Jakkoli mohou být složitá a téměř beznadějná," sdělil Farský. "Jsme společně součástí EU, výrazný dopad přesto neočekávám. Vše probíhá podle demokratických pravidel," doplnil k možnému vlivu situace v Německu na Česko. Na možnost dalších jednání, například se sociálními demokraty, upozornil i první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. "Osobně nemám pocit, že by se dělo něco v Evropě neobvyklého. Na řade jsou ještě jednání s SPD či pak předčasné volby," řekl Ženíšek. Podle něj ale panuje kontrast mezi tím, jak se vyjednávání o vládě vedla v Německu a jak v Česku. "V Německu se alespoň o sestavení většinové vlády s podporou snaží a usiluji o ni. U nás se dopředu deklaruje, ze se bude vládnout menšinově a bez důvěry," dodal. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek upozornil, že jednání o vládě v Německu se vedla dva měsíce. "Když v neděli padla informace, že ta jednání nevedou k cíli, tak nenapadá designovanou kancléřku (Angelu) Merkelovou jít za prezidentem Spolkové republiky Německo a říct: 'Oni si se mnou nechtějí hrát, tak já budu vládnout menšinovou vládou bez důvěry.' V České republice se toto stalo pouze po týdnu předstíraných jednání," řekl. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nechtěl předjímat, jaké dopady bude mít ukončení koaličních jednání v Německu. "Odchod liberálů z jednání byl zvláštní. Počkejme na další vývoj," poznamenal.

Německá média označují jednání za „triumf nedůvěry“

„Je to politické zemětřesení, které uvrhává celý politický systém v Německu a také Evropskou unii do hluboké krize, možná dokonce do státní krize,“ napsal Christoph Seils na serveru německého politického měsíčníku Cicero.



Podle Seilse se teď Merkelová musí obávat o svou funkci předsedkyně vlády i šéfky Křesťanskodemokratické unie (CDU). Za sečtené pak označil dny Horsta Seehofera v čele Křesťanskosociální unie (CSU), která je sesterskou stranou CDU.

Personální a programové změny ale čekají i další strany, tvrdí komentátor s tím, že Zelení se v případě nových voleb možná znovu do parlamentu nedostanou. Za nejasné považuje Seils to, jak občané vyhodnotí počínání Svobodných demokratů (FDP), kteří koaliční jednání ukončili.

„Šanci posílit zavedený systém stran a obnovit důvěru v politické elity, šanci postavit mosty ve společnosti, jamajské strany (CDU/CSU, FDP a Zelení - pozn. ČTK), ale také SPD (sociální demokracie) propásly,“ dodal.

Jako „triumf nedůvěry,“ jenž naruší vážnost celého Německa, vnímá nezdar rozhovorů Armin Käfer z deníku Stuttgarter Zeitung. Vinu za krach jednání nelze podle něj nikomu jednoznačně přiřadit, bezprostřední škody ale prý nejvíce dopadnou na Merkelovou. Místo čtvrtého funkčního období v pozici kancléřky je nyní na odvolání, napsal na serveru listu.

Podle serveru Spiegel Online Merkelová bojuje o svoje politické přežití. Ztroskotání rozhovorů o nové vládě může být začátkem jejího konce, spekuluje Spiegel Online.