Je to politické zemětřesení, míní o krachu jednání o vládě německý tisk

„Je to politické zemětřesení, které uvrhává celý politický systém v Německu a také Evropskou unii do hluboké krize, možná dokonce do státní krize,“ napsal Christoph Seils na serveru německého politického měsíčníku Cicero.

Podle Seilse se teď Merkelová musí obávat o svou funkci předsedkyně vlády i šéfky Křesťanskodemokratické unie (CDU). Za sečtené pak označil dny Horsta Seehofera v čele Křesťanskosociální unie (CSU), která je sesterskou stranou CDU.

Personální a programové změny ale čekají i další strany, tvrdí komentátor s tím, že Zelení se v případě nových voleb možná znovu do parlamentu nedostanou. Za nejasné považuje Seils to, jak občané vyhodnotí počínání Svobodných demokratů (FDP), kteří koaliční jednání ukončili.

„Šanci posílit zavedený systém stran a obnovit důvěru v politické elity, šanci postavit mosty ve společnosti, jamajské strany (CDU/CSU, FDP a Zelení - pozn. ČTK), ale také SPD (sociální demokracie) propásly,“ dodal.

Jako „triumf nedůvěry,“ jenž naruší vážnost celého Německa, vnímá nezdar rozhovorů Armin Käfer z deníku Stuttgarter Zeitung. Vinu za krach jednání nelze podle něj nikomu jednoznačně přiřadit, bezprostřední škody ale prý nejvíce dopadnou na Merkelovou. Místo čtvrtého funkčního období v pozici kancléřky je nyní na odvolání, napsal na serveru listu.