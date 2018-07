Rodiče mají mít přístup k Facebooku mrtvé dcery, rozhodl německý soud

Děti mají účty na sociálních sítích často již ve věku šesti let, naprostá většina třináctiletých pak normálně funguje...

Sociální sítě se snaží vidět do myšlení svých uživatelů. Díky tomu mohou lidem podsouvat informace a účinně je...

KOMENTÁŘ: Facebook od patnácti? Nic to neřeší, děti budou akorát víc lhát

Vláda ve středu navrhla, aby děti do patnácti let věku mohly na Facebook jen se souhlasem rodičů. Zní to dobře, že?...