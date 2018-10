Povolební bilance. Zemské volby Mnichov nezmění, spíš na ně dojede Berlín

Křesťansko-sociální unie (CSU) truchlí obrazně řečeno nad ztrátou jedné ruky. Se 37,2 procenta hlasů bude totiž k vládě nad Bavorskem potřebovat nejméně jednoho koaličního partnera.

Bavorská sociální demokracie (SPD) je na tom však ještě mnohem hůře. Ve srovnání s CSU připomíná pacienta, jemuž neamputovali nejen ruku, ale i obě nohy.

V nejlepších dobách, kdy v jejím čele stál v Čechách narozený Volkmar Gabert, dostávala bavorská SPD téměř tolik, co CSU tuto neděli – i přes 36 procent hlasů. Teď ale SPD spadla na chvost stran, které se dostaly do parlamentu. 9,5 procenta hlasů, tedy polovina ve srovnání s rokem 2014, je nejhorším výsledkem v její historii. Strana, která byla ještě před čtyřmi roky jednoznačně hlavní opoziční silou v Bavorsku, se tak propadla na předposlední místo mezi parlamentními stranami.

Protivítr z Berlína

Z výsledku CSU panuje i v Berlíně jak mezi bavorskými poslanci strany, tak v řadách sesterských křesťanských demokratů (CDU) Angely Merkelové rozladění. A to podle německých novin může skončit maximálně změnou na postu ministra vnitra, v němž sedí předseda CSU Horst Seehofer. Jak média dodávají, není to změna, kterou by Merkelová oplakala. Právě naopak.

Ovšem katastrofa koaliční SPD, která se s jednociferným výsledkem propadla v Bavorsku do politické bezvýznamnosti, může být i pro berlínskou vládu velké koalice daleko vážnější problém.

„Nepodařilo se nám vymanit ze sporu s CDU/CSU o směřování vlády. Proto z Berlína (do Bavorska) nevál příznivý vítr, ale právě naopak,“ řekla sebekriticky šéfka spolkové SPD Andrea Nahlesová. „Špatný obraz spolkové vlády znemožnil, aby se pro nás důležitá témata, témata důležitá i pro lidi, dostala k veřejnosti,“ dodala šéfka SPD.

Popel na hlavu si rituálně sype i kancléřka Angela Merkelová. „Ztratili jsme v posledních měsících důvěru veřejnosti. Neseme za to společnou odpovědnost. Já jako spolková kancléřka budu energicky usilovat o to, abychom se opět stali důvěryhodnými,“ uvedla kancléřka.

Kdo místo SPD?

V SPD, která se v celoněmeckých průzkumech propadá stále hlouběji pod 20 procent a zaostává i za protiimigrační Alternativou pro Německo (AfD), se nyní hlasitě mluví o odchodu z vlády velké koalice.

„Pokud má koalice v Berlíně vydržet, musí se něco zásadního změnit,“ říká jako mnoho jiných jednoznačně místopředseda SPD Ralf Stegner. „Bavorští voliči se jasně vyslovili, že s berlínskou velkou koalicí jsou nespokojeni.“

„Ještě na jaře převažovalo přesvědčení, že nová velká koalice sice není žádný zázrak, ale je to solidní vláda, která ochrání SPD před marginalizací. Poslední měsíce a také volby v Bavorsku však ukázaly, že tomu tak není,“ napsaly včerejší Süddeutsche Zeitung. Sociální demokraté se tak zřejmě budou snažit prosadit ve spolkové vládě více ze svého programu a její ministři budou usilovat o to, být více vidět. Je otázka, jak CDU/CSU zareaguje.

O vážnosti situace svědčí, že vedení CDU už nahlas uvažuje o tom, s kým vytvoří vládní většinu po odchodu SPD. A tvrdí, že by bylo možné dát většinu dohromady se Zelenými a liberály z FDP. Tedy projekt, který po týdnech loňských povolebních vyjednávání nakonec ztroskotal.

Je možné, že pozdvižení u SPD nejméně pro příští dny zachrání křeslo ministru vnitra a šéfovi bavorské CSU Horstu Seehoferovi. Ten se snažil výsledek CSU v nedělních volbách obhajovat. Včetně své politiky, která se tvrdými protiimigračními kroky snažila odlákat voliče od AfD.

„Výsledek AfD je v Bavorsku o třetinu nižší, než kolik má na celoněmecké úrovni. Proto si troufám tvrdit, že v tomto směru má politika přinejmenším nebyla neúspěšná,“ řekl Seehofer.