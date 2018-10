Německo čeká soud s největším poválečným vrahem, ošetřovatel zabil sto lidí

Státní zastupitelství v Oldenburgu počet obětí, které má podle něj Högel na svědomí, zvýšilo o jednu. Byla totiž odhalena chyba při zkoumání těla jedné z pacientek zesnulých na klinice v Delmenhorstu. Ačkoliv patologové v jejím těle našli stopy léku ovlivňujícího srdeční funkce, který Högel použil k zabití nejméně dvou lidí, nedopatřením vyšetřovatelům sdělili opačný výsledek.

Högel vraždil na severoněmeckých klinikách v Oldenburgu a Delmenhorstu, kde pracoval v letech 1999 až 2005. Na jeho činy se přišlo až v červnu 2005, kdy jedna ze zdravotních sester viděla, jak pacientovi podává lék, který nemocný vůbec neměl dostat.

V roce 2008 poslal soud v Oldenburgu ošetřovatele na 7,5 roku do vězení za pokus o vraždu. O sedm let později ho tentýž soud odsoudil k doživotí za dvě vraždy, dva pokusy o vraždu a dva případy těžkého ublížení na těle. Ve stejném roce se Högel přiznal ke zhruba devadesáti činům, při nichž podle něj zemřelo asi třicet pacientů.

Vrah chtěl oběti oživovat, ne vždy se to podařilo

Média už dříve uvedla, že ošetřovatel pomocí léků přiváděl pacienty do stavu vyžadujícího oživování, aby při jejich následné záchraně mohl prokazovat své schopnosti, což se mu však vždy nepodařilo. Média také upozorňovala na závažné selhání kontrolních mechanismů v obou zdravotnických zařízeních.

Jestli soudce v úterý rozhodne o doplnění stávající obžaloby o nově objevený případ, nebo se bude muset projednat zvlášť, zatím není jasné. Pokud by se prokázalo, že má Högel na svědomí všech 98 vražd, které mu jsou nyní dávány za vinu, byla by jeho obětí rovná stovka lidí. Stal by se tak podle všeho největším masovým vrahem v dějinách spolkové republiky.

Zvláštní komise složená ze státních zástupců a policistů nechala exhumovat ostatky více než 130 lidí. Přezkoumala také všechny případy úmrtí v Högelových působištích.