Německé cely plní radikální islamisté. Nezvládáme, hlásí šéfové věznic

Vězni, kterých se to týká, jsou buď ve výkonu trestu nebo ve vazbě kvůli obviněním z terorismu, citoval BKA podle serveru Deutsche Welle německý deník Die Welt. Navíc je prý mezi nimi několik „důležitých osob“, což by měli být stoupenci radikálního islámu.

„V následujících letech musíme očekávat příliv extremistů do našich věznic,“ řekla ministryně spravedlnosti spolkové země Hesensko Eva Kühne-Hörmannová. Zmínila to vzhledem ke stovkám vyšetřování proti islamistům, která jsou v současnosti vedena po celé zemi. Mnoho z nich míří proti džihádistům, vracejícím se do Německa z bojů za organizaci Islámský stát na Blízkém východě.

Ministryně upozornila, že rostoucí počet islamistů v německých nápravných zařízeních představuje „velkou výzvu pro naše deradikalizační a preventivní programy“. Dodala, že pokud věznice nebudou připravené pomoci extremistům znovu se integrovat, hrozí „vypuštění radikálních islamistů a jedinců bez vyhlídek do německé společnosti.“

Německé úřady v prosinci přiznaly, že v roce 2017 otevřely pětkrát víc případů spojených s terorismem oproti předchozímu roku. Asi dvanáct set vyšetřování zahrnovalo podezření z teroristického činu a z nich osmdesát procent mělo spojení s islamismem. Patřili sem radikální duchovní, neúspěšní atentátníci a jedinci navrátivší se z bojů v Sýrii a Iráku.



Die Welt citoval německou asociaci vězeňských pracovníků, že počet islamistických chovanců znamená zvýšené bezpečnostní riziko pro personál. Asociace proto požaduje doplňující výcvik.

V sousední Francii řeší podobný problém, strážní tam dokonce minulý měsíc stávkovali kvůli špatným podmínkám a násilí v přeplněných věznicích. Nejzávažnější útok se odehrál na severu země, kde německý konvertita k islámu zaútočil nožem (podle jiných zdrojů nůžkami) na tři dozorce (více v článku Francouzští bachaři se bouří).