Napětí mezi Kurdy a Turky v Německu roste, úřady se obávají střetů

Je to konflikt, který v Německu doutná pod povrchem už desetiletí. To, co se považuje za tureckou komunitu v Německu, jež je odhadem asi se čtyřmi miliony lidí původem z Turecka největší na světě, je ve skutečnosti směsicí etnických Turků a Kurdů.

Kurdové jsou asi s osmi sty tisíci příslušníky své menšiny v Německu největší kurdskou diasporou ve světě. Každý otřes v dlouhodobě napjatých vztazích mezi vládou v Ankaře a Kurdy, ať už v samotném Turecku, nebo v okolních zemích, se proto do Německa velmi rychle přenese.

Podobně je tomu v současnosti, kdy turecká armáda dostala za úkol zlikvidovat jednotky kurdských milic YPG operujících v enklávě Afrín u hranic Turecka se Sýrií. Jednotky YPG se v minulých letech proslavily v bojích proti Islámskému státu, kterému uštědřily první porážky.

Vojenská invaze Turecka uvedla v minulých dnech do pohybu celou kurdskou menšinu v Německu, která se podobně jako v minulosti snaží demonstracemi upoutat pozornost veřejnosti i vládních úřadů k osudu svých soukmenovců.

Jedna z demonstrací se pod kurdskými vlajkami konala podle stanice Deutsche Welle například před ruským konzulátem v Bonnu v západní části Německa. Právě Moskvu Kurdové obviňují z podpory turecké operace. „Všichni jsme Afrín, všichni jsme YPG,“ křičely desítky demonstrantů.

Podle Deutsche Welle mohou podobné protesty rychle eskalovat v šarvátky s německými Turky, o čemž svědčí pondělní potyčky mezi kurdskými demonstranty a tureckými cestujícími na letišti v Hannoveru u východu z terminálu. Do pěstního souboje se tam dostaly asi dvě desítky lidí poté, co se Turci odbavující se na let do Istanbulu pustili do Kurdů vykřikujících hesla „Fašista Erdogan“. Aby policie dostala situaci pod kontrolu, musela použít pepřový sprej.

Kurdové jsou také hlavními podezřelými z útoků na dvě mešity navštěvované převážně tureckými muslimy. Ty následovaly podle týdeníku Der Spiegel poté, co turečtí imámové v Německu vyzvali věřící k modlitbám za úspěch operace „proti teroristům v Afrínu“.

„Kurdy zabíjejí německé tanky“

Nebylo by to zdaleka poprvé, kdy by spory mezi Kurdy a Turky přerostly do násilných střetů v ulicích německých měst.

Například před třemi roky musela potyčky Turků a Kurdů, kteří protestovali proti údajné turecké podpoře Islámského státu, rozhánět v Hamburku policie. Turecko také pravidelně protestuje, když se na kurdských demonstracích v Německu objeví vlajky zakázané a podle Turecka teroristické Kurdské strany pracujících, známé spíše pod zkratkou PKK.

Situace je nyní pro německé úřady o to složitější, že podle informací médií používají turecké jednotky k útokům na kurdské pozice německé tanky Leopard 2, jež jsou páteří nejmodernějších pozemních jednotek. „V Sýrii turečtí vojáci střílejí z německých tanků do Kurdů. Je to etnická čistka, která se ukrývá pod pláštíkem války s terorismem,“ uvádí v komentáři bavorský list Frankenpost.

Podle připravovaného kontraktu měly být navíc tanky Leopard 2 ještě vylepšeny německým výrobcem zbraní Rheinmetall. Po tureckém útoku na syrskou kurdskou enklávu se v Německu zdvihla vlna odporu. Uskutečnění kontraktu je proto nejisté.