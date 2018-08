Návrat Rozhořčených. „Stalinova dcera“ rozjíždí v Německu hnutí Povstaňme

Za oficiální start si hnutí zvolilo 4. září, kdy hodlá představit svůj manifest i hlavní podporovatele. Zprovozněn byl již web hnutí, který vysvětluje, že název Povstaňme je inspirován i známým hitem Boba Marleyho Get Up, Stand Up.

Web obsahuje videoprezentace nespokojených řadových občanů různých povolání a věkových skupin. Vedle nich hnutí slibuje, že „znovu promění váš hlas ve skutečný politický vliv“. Další heslo hlásá, že ekonomika musí být zaměřená na člověka, ne maximalizaci zisku.

Wagenknechtová chce bojovat za spravedlivý daňový systém, jistotu pracovních míst, vyšší mzdy a cenově dostupné nájemné. Volá také po odzbrojení a ukončení „drancování znevýhodněných zemí“.

„Povstáváme… za pravou demokracii bez převahy bank, korporací a lobbistů,“ shrnuje web.

Indignados made in Germany

Strůjci Povstaňme odkazují na protestní vzedmutí ve Španělsku, Francii a Řecku. Tyto země byly kolébkou antikapitalistického hnutí Rozhořčených (Indignados), které však velké změny neprosadilo. Do ztracena vyznělo i spřízněné americké lidové vzepětí Occupy Wall Street, které brojilo proti moci bankéřů (jak některé ženy protestovaly nahoře bez, se podívejte zde).

Wagenknechtová hledá inspiraci i v hnutích kolem oblíbených amerických a britských socialistických předáků Bernieho Sanderse a Jeremyho Corbyna. Jako oni může těžit z určitého kouzla osobnosti a navíc i sex-appealu. Podle průzkumu pro časopis Playboy je totiž šéfka poslanců Levice druhou nejatraktivnější německou političkou.

Povstaňme chce vyvíjet tlak na politické strany, jejichž potřebnost nezpochybňuje. O konzervativním bloku CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové tvrdí, že „dělá politiku pro koncerny a superbohaté“.

Wagenknechtová pochází z východoněmecké Jeny a od mládí byla zapálenou komunistkou. Po pádu železné opony hájila režim Ericha Honeckera a za to si vysloužila přezdívku Stalinova dcera. Nyní tvrdí, že tyto postoje už nezastává (sociální demokracii ale stále vyčítá umírněnost či rovnou zradu ideálů).

Farářka i konspirační teoretička

K Povstaňme se přihlásila i farářka, novinářka a politička Zelených Antje Vollmerová, která působila jako místopředsedkyně Spolkového sněmu.

Vollmerová se zasloužila o dojednání Česko-německé deklarace a zasedala ve správní radě Česko-německého fondu budoucnosti. Od exprezidenta Václava Havla obdržela v roce 2003 Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Hnutí se může pochlubit i sociologem Wolfgangem Streeckem, jenž v Kolíně nad Rýnem léta vedl prestižní Institut Maxe Plancka pro výzkum společnosti. Ve své knize z roku 2016 věští Streeck konec kapitalismu. Tvrdí ale, že po něm přijde spíše chaos než levicová utopie.

Podle listu Der Spiegel k hnutí patří i kontroverzní zpěvačka a herečka Lisa Fitzová. Ta ve své nedávné písni pranýřuje „stínový stát,“ tedy skupinu mocipánů, která prý ze zákulisí tahá za nitky. Vedle Rockefellerů zmiňuje Rothschildy a George Sorose, což ji vyneslo i obvinění z antisemitismu.

Komunistické PR

Novinář Rainer Balcerowiak se domnívá, že hnutí má šanci uspět. „Levicová témata jsou pro lidi důležitá. Necítí se však dostatečně zastupováni postmoderní levicí, která radši brání uprchlíky než sociální systémy,“ napsal.

Tým Wagenknechtové podle něj využívá profesionální PR postupy, například v dávkování informací a vytváření kontaktů na sociálních sítích.

Zastřešující levicové hnutí však vytváří politička, která zároveň levicovou scénu štěpí. Wagenknechtová nemá plnou podporu ani ve vlastní postkomunistické straně. Předseda Levice Bernd Riexinger se od Povstaňme distancoval.

Rozdělila je hlavně otázka migrace. Zatímco Riexinger nadále prosazuje politiku otevřených hranic, Wagenknechtová naopak vyjádřila pochopení pro Němce, kteří se přívalu přistěhovalců bojí.

Kriticky se na adresu Povstaňme vyjádřil také generální tajemník vládních sociálních demokratů (SPD) Lars Klingbeil. „Zatím tam vidím většinou staré tváře a slyším populistické podtóny. Politickou levici budoucnosti si představuji jinak,“ uvedl.

Manželem Wagenknechtové a členem hnutí je Oskar Lafontaine, bývalý šéf SPD, který v roce 2005 po sporech s kancléřem Gerhardem Schröderem ze strany odešel.