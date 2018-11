AfD prý tajně sponzoroval oligarcha Finck, jehož otec financoval nacisty

Opoziční AfD, kterou mnozí politologové označují za pravicově populistickou, je třetí nejsilnější stranou v německém spolkovém sněmu.

Zvěsti o spojení Fincka a AfD se objevily už v roce 2013. Nyní Der Spiegel napsal, že miliardářova firma Degussa figurovala v lukrativním obchodu se zlatem, který AfD finančně pomohl v jejích počátcích. Respektovaný magazín také tvrdí, že Finckův blízký spolupracovník Ernst Knut Stahl stál u zrodu novin Německý kurýr (Deutschland Kurier), které slouží jako tribuna AfD.

Der Spiegel dále naznačil, že Finck patrně v roce 2013 sponzoroval několik akcí AfD přes mnichovskou PR agenturu. Ta potvrdila, že AfD některé akce platila, neuvedla však, zda z peněz Fincka.

Podezření považuje za závažné organizace Lobbycontrol, která se zasazuje za transparentnost lobbistických vlivů v politice. Chce, aby původ financí prověřil německý parlament.

„Pokud by peníze pocházely od třetích stran, jako je pan von Finck, bylo by to jasným porušením zákonů o politických stranách,“ uvedl Ulrich Müller z Lobbycontrol.

AfD se od svého vzniku prezentovala jako bojovnice proti zkorumpovaným etablovaným stranám. Současná zjištění Der Spiegelu nejsou první trhlinou na tomto obraze. Státní zastupitelství v jihoněmecké Kostnici již vyšetřuje šéfku poslanců AfD Alici Weidelovou kvůli loňskému daru od švýcarské farmaceutické firmy.

K pravici štědrý miliardář zůstává ve stínu

Osmaosmdesátiletý Finck se sám veřejnosti vyhýbá. Je jedním z nejbohatších Němců, ale žije ve Švýcarsku. Drží například většinový podíl v hotelové a restaurační skupině Mövenpick. Hodnota jeho majetku se odhaduje na přibližně 8,6 miliard dolarů.

Finckův otec August von Finck senior byl bankéř, obdivovatel nacistického vůdce Adolfa Hitlera a jeden z jeho sponzorů, připomněl Der Spiegel. Podle listu The Independent a dalších zdrojů těžil ze zabavování židovského majetku.

Finck junior již dříve podporoval různé iniciativy a strany na pravé části politického spektra. V letech 2008 až 2009 poskytl přes milion eur liberálním svobodným demokratům (FDP). Ti potom v koaličních jednáních prosadili snížení DPH na služby spojené s přenocováním, což výrazně pomohlo hotelům a tedy i Finckově byznysu.

Miliardář dal v minulosti dary i bavorské Křesťanskosociální unii (CSU), která nyní Německu vládne v tandemu se sesterskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) kancléřky Angely Merkelové. Její předchůdce Helmut Kohl odešel z politiky v roce 1999 na pozadí skandálu s nelegálním financováním CDU.

AfD na zámku v Lánech

Zeman letos v září přijal na zámku v Lánech poslance AfD a českého rodáka Petra Bystroně. Hlavu státu za to kritizovali zástupci opoziční ODS i KSČM. Podle obou jednal Zeman proti českým národním zájmům. AfD zpochybňuje takzvané Benešovy dekrety.

Klaus loni před německými parlamentními volbami AfD opakovaně osobně podpořil na předvolebních shromážděních. Klaus jako předseda vlády sám v roce 1997 neustál skandál s pochybnými sponzory své ODS.