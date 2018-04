Německo opouštějí stovky Syřanů, ztrácejí naději na příchod příbuzných

14:37 , aktualizováno 14:37

Řada syrských uprchlíků, kteří získali právo zůstat v Německu, se v posledních měsících rozhodla dobrovolně odejít zpět do Turecka. Ztratili totiž naději, že by si do Německa mohli přivést rodinu a blízké. Na cestě zpět často využívají služeb převaděčů.