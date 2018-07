Německo v srpnu otevře první muslimsko-křesťanskou školku

„Cílem školky je soužití náboženství a poznávání neznámého,“ vysvětluje mluvčí projektu Ingetraut Steffenhagenová. „Děti se v ní budou dozvídat nejen o tom, v čem jsou jejich náboženství rozdílná, ale především to, co mají společného,“ dodává. Za vznikem školky Abrahámovy děti stojí evangelická nadace Diakonie a katolická a muslimská obec Gifhornu. Židovská obec, kterou by zakladatelé rádi do projektu zahrnuli, v tomto městě není.

„Iniciativa vzešla od muslimské obce tady v Gifhornu, která chtěla udělat něco pro své děti,“ říká Steffenhagenová. Muslimské děti se podle svých rodičů necítily v běžných školkách vždy jako doma. „Řekli si: Naše rodiny nechtějí slavit jen Vánoce, ale také naše slavnosti,“ vysvětluje Steffenhagenová.

Protože je ale muslimská obec ve zhruba čtyřicetitisícovém Gifhornu příliš malá na to, aby založila svou vlastní školku, dala se dohromady s křesťanskými organizacemi, s nimiž už dříve spolupracovala v řadě jiných oblastí. Výsledkem je školka dvou náboženství, která je podle všeho prvním podobným zařízením v celém Německu.

Zájemci se přihlásili rychle

Reakce na ni byly podle Steffenhagenové ve městě docela dobré. Objevilo se i pár negativních, třeba anonymní dopisy nebo kritika od zastupitelů protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), podle nichž dětem ve školce hrozí indoktrinace.

Německé školy mají problém Rodiče muslimských dětí chtějí o ramadánu úlevy Ilustrační foto

Rodiče prvních 15 zájemců se i přes takové ohlasy přihlásili poměrně rychle; zřejmě i proto, že nová školka nabízí i několik míst pro velmi malé děti, po kterých je velká poptávka. „Děti jsou ve věku od jednoho roku do pěti let. Máme samozřejmě děti z muslimských rodin, z křesťanských rodin, ale také děti z rodin, které nejsou vůbec náboženské a říkají, že chtějí, aby jejich potomci poznali rozmanitost,“ popisuje Steffenhagenová.

Složení třídy bude odpovídat i skladba vychovatelek, z nichž jedna je muslimka a druhá křesťanka. Jídlo, které budou děti dostávat, bude halál, tedy takové, které je zpracované v souladu s islámskými předpisy. Svátky, které stály svým způsobem na začátku celého projektu, se budou slavit všechny. „Protože je to i křesťanská školka, tak se budou v prosinci slavit Vánoce, ale třeba v listopadu zase narození proroka Mohameda,“ říká Steffenhagenová.

Školka se veřejnosti a médiím slavnostně představí tento týden ve čtvrtek 26. července, děti do ní už bez přítomných novinářů a kamer nastoupí začátkem srpna. Když se během prvního roku ukáže, že je o ni mezi rodiči skutečně velký zájem, budou náboženské organizace zvažovat možnost jejího rozšíření.