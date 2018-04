Němci přijmou v rámci přesidlovacího programu více než 10 tisíc uprchlíků

20:35 , aktualizováno 20:35

Německo přijme v rámci přesidlovacího programu Evropské unie dalších 10 200 uprchlíků. Ještě letos by do Německa mělo přijít 4 600 uprchlíků, dalších 5 600 by je mělo následovat v příštím roce.