Německo svou politiku k migrantům nezmění, trvá na solidárním rozdělení

Dimroth však konstatoval, že solidární přerozdělování uprchlíků mezi jednotlivé státy EU nadále zůstává „jednou z centrálních součástí aktuálních snah o reformy společného evropského azylového systému“.

De Maziére, který je členem Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové, se ve čtvrtek nechal slyšet, že pokud se má dospět k reformě azylové politiky v EU, je třeba nejdřív řešit jiná témata, jako jsou společná pravidla azylového řízení a podmínky pro přijímání uprchlíků.

Německý ministr také nejednoznačně odpověděl na otázku, zda by Německo souhlasilo i s takovou reformou systému přijímání uprchlíků, která by nepředpokládala jejich přerozdělování na základě kvót, a to ani při velké uprchlické vlně. „O tom bychom pak rozhodovali na konci jednání,“ nechal ministr otázku otevřenou.

Slova de Maiziéra přivítal český premiér v demisi Andrej Babiš, naopak eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos se vůči nim ohradil. Upozornil, že postoj Evropské komise se nemění. Není přijatelné, aby některé státy odmítaly akceptovat uprchlíky, podotkl.



Merkelová hájila i po porážce v zemských volbách vstřícnost k migrantům:



VIDEO: Merkelová: Věřím, že rozhodnutí v uprchlické krizi byla správná