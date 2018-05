Opilý Němec uvázl v nákladním vlaku, museli kvůli němu rušit spoje

V pondělí krátce po páté hodině ráno volal na tísňovou linku pětadvacetiletý muž s neobvyklým problémem. Posledních pět hodin strávil v kontejneru nákladního vlaku. V noci v něm usnul a po probuzení se sám už nedokázal dostat ven, uvádí německý server tz.

To by nebyl takový problém. Jenže Němec si vzhledem ke svému podnapilému stavu nedokázal vzpomenout, do jakého vlaku a kontejneru přesně vlezl.

Policie společně s hasiči proto začala systematicky prohledávat všechny nákladní vlaky, které se na třetím největší nádraží v Mnichově nacházely. Kvůli jejich bezpečnosti musela být veškerá doprava ve stanici zastavena. Muže policisté nalezli před půl sedmou ráno.

Krátká uzavírka nádraží se podle serveru The Guardian dotkla šestaosmdesáti spojů a způsobila celkové zpoždění 1 280 minut. Třicet sedm linek muselo být zrušeno úplně, dalších 21 částečně. Incident omezil příměstské, regionální i dálkové linky.

Muže policie obvinila z přestupku proti provozním předpisům železnice z důvodu neoprávněného pohybu po trati a vstupu na trať bez souhlasu pověřené osoby.