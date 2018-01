V Německu začal platit zákon proti „hejtům“, z internetu mizí vtipy

Stalo se přesně to, co kritici nového německého zákona o kontrole nenávistných textů na internetu předpovídali.

Sociální sítě jako Facebook a Twitter v obavách před vysokými pokutami raději začaly mazat vše, co by do definice podněcování násilí a nenávisti mohlo vzdáleně spadat. V této síti uvázli poslanci populistické Alternativy pro Německo (AfD), stejně jako satirický časopis, který jejich výstupy paroduje.

Zákon označovaný jako NetzDG kritizují kromě AfD i novinářské organizace, liberálně smýšlející Němci i právníci. Všem vadí omezení svobody projevu. Ministr spravedlnosti Heiko Maas zákon prosadil jako nástroj ke kontrole xenofobních výroků, kterých začalo přibývat v době, kdy v Německu eskalovala imigrační krize. Teď zrušení zákona žádají názorové tábory, které zpravidla stojí ostře proti sobě.

„Svoboda satiře“

Zákon o „cenzuře“ internetu, jak jej jeho kritici nazývají, dostal tento týden další zásah kritiky. Poté, co německý satirický měsíčník Titanic v nadsázce zopakoval slova místopředsedkyně AfD Beatrix von Storchové o „znásilňujících hordách muslimských mužů“, Twitter stejně jako v případě von Storchové internetový účet časopisu zablokoval.

Mezi Němci pak začaly kolovat výzvy jako „svoboda satiře“ a znovu se vrátilo i motto „je suis Charlie“ odkazující na francouzský satirický týdeník Charlie Hebdo, jehož redakci v lednu 2015 vyvraždili radikální islamisté.

Twitterový účet Titaniku byl mimo provoz 48 hodin. „Využili jsme tento čas k tomu, aby se členové redakce lidsky více sblížili a znovu našli cestu ke klasickým věcem, jako jsou knihy,“ uvedl šéfredaktor Tim Wolff. Německá média přitom také informují o případech, kdy se uživatelé vzájemně nahlašují z osobních pohnutek, ale i jen tak, „aby zjistili, co to udělá“.

Provozovatelé sociálních sítí, které mají více než dva miliony uživatelů, musí závadný obsah do 24 hodin (ve zvláštních případech do týdne) smazat, jinak jim hrozí pokuta ve výši 50 milionů eur (1,3 miliardy korun).