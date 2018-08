Německo se na rozdíl od USA nepřipravuje na setkání s mimozemšťany

Informoval o tom německý server Deutsche Welle s odkazem na reportáž deníku Bild. Německá vláda považuje takovou událost za „extrémně nepravděpodobnou vzhledem k současným vědeckým poznatkům“. Ministerstvo hospodářství tak odpovědělo na dotaz poslance ze strany zelených Dietera Janecka.

„Konkrétní případy, které mohly být v minulosti předmětem dvoustranných nebo mnohostranných rozhovorů s jinými státy, nejsou známy,“ stálo v prohlášení ministerstva.



Zatímco Německo žádný plán v případě nečekané návštěvy z vesmíru nemá, Spojené státy se zdají být připravenější. V červnu informoval americký prezident Donald Trump o zřízení Vesmírných jednotek jako nové armádní složky.

Součástí amerického letectva je už delší dobu také takzvaná 527. eskadra kosmických agresorů (527 SAS), která má za úkol připravit americké vojenské síly na souboj s „protivníky schopnými operovat ve vesmíru“. Letecká eskadra pravidelně provádí nácviky, při kterých se snaží o simulaci potenciálních vesmírných útoků.

Podle serveru Deutsche Welle pověřily mezi roky 2007 a 2012 Spojené státy vyšetřováním spatřených neidentifikovaných létajících objektů (UFO) operační jednotku. Její roční rozpočet činil 22 milionů dolarů (přes 496 milionů korun) ročně. Podobnými projekty v souvislosti s pozorováním UFO se v minulosti zabývala i Velká Británie.

Lidé by byli ze setkání s mimozemšťany nadšení

Studie, kterou na začátku roku provedla Americká asociace pro vědecký pokrok, došla k závěru, že pokud by se někdy cesty pozemského člověka zkřížily s mimozemšťany, většina lidí by to vnímala pozitivně.

„Pokud bychom se setkali tváří v tvář s mimozemským životem, lidé by z toho byli převážně nadšení,“ sdělil podle Deutsche Welle autor studie Michael Varnum z Arizonské univerzity, který zkoumal reakce veřejnosti na zprávy o možném zjištění mimozemského mikrobiálního života.

V dalších dvou studiích se výzkumníci ptali respondentů, jaká by byla jejich hypotetická reakce, kdyby vědci objevili známky života mimo planetu Zemi, nebo kdyby se jim podařilo laboratorně vytvořit novou formu života schopnou jinde ve vesmíru přežít. Účastníci byli i v tomto případě spíše pozitivní, ale více je nadchla představa nalezení mimozemšťanů, než jejich syntetické stvoření.