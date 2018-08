Němec našel na zahradě nevybuchlou bombu, přinesl ji v krabici hasičům

Muž žijící v západoněmeckém městě Mönchengladbach objevil ve čtvrtek na zahradě asi 40 centimetrů dlouhý zrezivělý předmět, ze kterého se vyklubala nevybuchlá zápalná bomba. Za druhé světové války takové používalo při náletech britské letectvo, napsal německý list Deutsche Welle.



Namísto okamžitého ohlášení nálezu a zalarmování policie se však muž rozhodl, že munici uloží do papírové krabice a osobně ji odveze na místní hasičskou stanici. Když si hasiči po chvíli uvědomili, že mají co do činění s bombou, okamžitě ji vynesli ven a uzavřeli okolní prostor. Zneškodnění bomby dostal na starosti tým pyrotechniků z nedalekého Düsseldorfu.

Zda nálezce věděl, že převáží nebezpečnou munici, zatím není jasné. Místní úřady nicméně přesto vydaly prohlášení, ve kterém upozorňují všechny obyvatele, aby se nalezených předmětů nikdy „nedotýkali, nepohybovali s nimi, ani je nepřepravovali“. „Ve všech případech nalezení výbušné munice je zapotřebí maximální opatrnost,“ zdůraznil hasičský sbor na svých webových stránkách.

Úřady vyzvaly obyvatele také k tomu, aby v případech, kdy se může jednat o munici z druhé světové války, okamžitě zavolali policii nebo hasiče. „Jsme připraveni na takovou událost okamžitě zareagovat,“ říkají hasiči.

Nálezy nevybuchlých bomb, granátů, zbraní a další munice z druhé světové války nejsou v Německu nikterak ojedinělé, často k nim dochází třeba na stavbě. Úřady jsou nicméně při jejich zneškodňování velmi opatrné a často evakuují celé čtvrti. Letos v květnu například při zneškodňování explodovala část letecké pumy z druhé světové války v Drážďanech. Kvůli akci musela tehdy policie z oblasti evakuovat téměř devět tisíc lidí.