Návrat vůdce by nevadil čtvrtině Němců, polovina jich nesnáší muslimy i Romy

12:01 , aktualizováno 12:01

Více než čtvrtina Němců by si otevřeně přála, nebo alespoň přímo neodmítá možnost, aby země měla autoritářského vůdce. Roste také nevraživost vůči migrantům. O tom, že by se muslimům mělo zakázat, aby se stěhovali do Německa, je přesvědčeno 44 procent Němců. Že mají Romové přirozené sklony ke kriminalitě, věří 60 procent dotázaných.