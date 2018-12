Německo letos vyhostilo 20 000 lidí, sotva desetinu loňských zájemců o azyl

Do konce října muselo Německo opustit celkem 19 781 neúspěšných žadatelů o azyl. Minulý rok tam požádalo o azyl téměř 223 tisíc uprchlíků, nejúspěšnější žadatelé jsou Syřané. Od roku 2015, kdy vypukla migrační krize do Evropy přišel více než milion lidí a většina z nich zamířila právě do Německa.