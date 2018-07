Özilův efekt. Německem hýbe kampaň MeTwo, děti imigrantů píší o rasismu

„Vyrůstala jsem v Německu jako dítě ze smíšeného manželství. Dvě slova, které jsem na hřištích a ve škole slýchávala nejčastěji: ‚Ausländerbaby‘ a ‚Mischlingbastard‘,“ napsala ve čtvrtek na Twitter německá novinářka Rachel Baigová a připojila hashtag #Metwo.

Takto označených příspěvků se na německých sociálních sítích během uplynulého týdne objevilo přes deset tisíc. Píší je děti a vnoučata imigrantů, kteří před lety přišli do Německa například z Turecka nebo Íránu. Název kampaně odkazuje na hnutí MeToo, kterým se loni ženy po celém světě ozvaly proti sexuálnímu násilí.

Kampaň MeTwo zažehla vypjatá diskuse kolem Mesuta Özila, fotbalisty s tureckými kořeny, který po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru - mimo jiné i kvůli poprasku kolem společné fotky s tureckým prezidentem Erdoganem.

Talentovaný záložník pak na Facebooku šéfa německého fotbalového svazu Reinharda Grindela obvinil z rasismu. „V očích Grindela a řady fanoušků jsem Němec, jen když se vyhrává. Když se prohrává, jsem imigrant. Narodil jsem se a vyrostl v Německu, tak proč pro lidi nejsem Němec?“ tázal se Özil.

V salátové míse

A proč MeTwo? „Protože mám více než jen jednu identitu,“ vysvětlil německý aktivista s tureckými kořeny Ali Can, který kampaň rozjel. Podle svých slov zpočátku vůbec nedoufal, že se k ní připojí tolik lidí. Tento týden si jeho iniciativy všimla i vláda v Berlíně.

Podle ministra zahraničí Heiko Maase ukázala, že rasismus je v Německu problém. „Musíme si uvědomit, že stačí lehkovážné slovo v práci nebo pohrdlivé gesto ve vlaku a pro někoho to může být daleko bolestivější než hulvátské slogany polonahých lidí s holými hlavami,“ tweetoval šéf německé diplomacie.



Can si myslí, že německá společnost potřebuje hlubší debatu o integraci a právě případ kolem Özila ji nyní rozpoutal. “Nejde jenom o Özila, jde o každého Němce s imigračními kořeny," řekl stanici Deutsche Welle 24letý aktivista.

„Pokud je Amerika tavicím kotlíkem, tak my jsme spíš salátovou mísou. Jsme tak nějak promíchaní, ale pořád žijeme vedle sebe. Doufám, že budeme trochu víc jako Amerika,“ zamýšlí se Alic Can. Kampaň odstartoval vzpomínkou, jak se ho lidé neustále ptají, odkud je a on odpovídá, že z Münsteru. A vždy následuje otázka: „Ale odkud jste doopravdy?“

Podobné zkušenosti má i komentátorka časopisu Der Spiegel Raniah Salloumová. „Özil, já a mnoho dalších Němců s podivně znějícími jmény se opět nacházíme v situaci, kdy svoji německou identitu musíme bránit víc než dříve. Byly časy, kdy se zdálo, že Německo udělalo slušný pokrok na cestě stát se tavicím kotlíkem. Ale v posledních několika letech se zdá, že se tento trend obrací,“ píše Salloumová.



Agentura Reuters podotýká, že změna nálady ve společnosti souvisí s uprchlickou krizí a nástupem Alternativy pro Německo. „Nyní se bojím, že je ohroženo vše, čeho Německo jako multikulturní národ dosáhlo,“ píše Salloumová. „Dávno zasypané zákopy jsou opět vykopány. Zabarikádovali jsme se za nadávkami, kterými jedna strana častuje tu druhou: ‚nevděční imigranti‘ proti ‚rasistům‘,“ píše novinářka, která se narodila v roce 1984 německo-syrskému páru.