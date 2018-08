Táhni, spílali Merkelové v Drážďanech odpůrci přistěhovalců

„Merkelová musí odejít“ nebo „Táhni“ skandovali protestující při příjezdu kancléřky. Nedaleko od nich se shromáždili jejich odpůrci, ale žádné potyčky nejsou hlášeny. Policie nezveřejnila odhady počtu účastníků obou akcí.

Merkelová ve městě navštívila regionální poslance své

Křesťanskodemokratické unie (CDU). V Sasku se v září příštího roku uskuteční volby do zemského sněmu. Podle průzkumů by CDU měla opět zvítězit, ale na druhém místě by mohla skončit protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD).

Kancléřčina vstřícná politika z roku 2015 vyvolala v části německé společnosti odpor a loni dopomohla AfD ke vstupu do Spolkového sněmu, v němž je třetí nejsilnější stranou.