AfD k nepokoji v Chemnitzu: Vražda Němce politiky nepobouřila, veřejnost ano

Pobočka v prohlášení na Facebooku připomněla, že několik přátel zabitého stále leží s vážnými zraněními v nemocnici. „Organizátoři (městských slavností – pozn. red) a správa města, včetně starostky, to chtěli zprvu ignorovat,“ tvrdí AfD o útoku, z něhož je podezřelý zadržený Iráčan a Syřan.

U místních však prý přetekl pohár trpělivosti, protože šlo o jisté vyvrcholení negativního trendu. Podle AfD se po celá léta bezpečnostní situace v Chemnitzu zhoršuje a mnoho normálních občanů, obzvláště žen, se nyní vyhýbá centru.

„Odpoledne se vytvořila spontánní demonstrace truchlících a rozhněvaných, která se rychle rozrostla na více než 1000 účastníků. Policie byla zpočátku překvapená...,“ líčí AfD počátek protestů, které komentují všechny německé noviny.

Už není co slavit

AfD tvrdí, že olej do ohně přililo vedení města, které nepochopilo vážnost situace. „Starostka zcela bez empatie okamžitě upadla do reflexu demonstranty hanět. Nenapadlo ji projevit soucit příbuzným zraněných a zabitého. Přítelkyně oběti stála s přáteli celý den na místě, kde v neděli v noci k vraždě došlo. Mnoho lidí pokládalo květiny a postávalo v tichosti na místě. Starostku nebylo vidět ani slyšet. Její starostí bylo jen to, aby obyvatelé mohli dále slavit. Už ale nebylo co slavit!“

Městské slavnosti měly být podle AfD okamžitě zrušeny z důvodů piety, ale radnice k tomuto kroku sáhla až ze strachu před hněvem demonstrantů.

Autor prohlášení Thomas Dietz napsal, že reakce institucí by byla jiná, kdyby zavražděným byl cizinec. „Takhle se ale nic nestalo. Oběť (totiž) nepatřila k upřednostňované skupině obětí. Proto šlo jen o vedlejší škodu, kterou by nejraději zamlčeli. To však bylo nemožné, protože obětí byl fotbalový fanoušek, kterého znaly stovky lidí ze stadionu.“



Médiím prohlášení vyčítá jednostranné zpravodajství a politikům, že zapomněli, kdo je zvolil a koho by tedy měli zastupovat. Na závěr vyzývá k poklidnému a početnému truchlení.

K útokům na cizince i policisty, které protesty také provázely, se AfD přímo nevyjadřuje. Zdůrazňuje je naopak většina německých médií.

„Kde může dojít ke štvanicím, tam skončil právní stát,“ napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Kdo vyzývá k „honu“ na lidi jiného původu, je štváčem. Již účast na sroceních, z nichž jsou ohrožováni lidé, je trestná. Stát, a jenom stát, je zodpovědný za veřejnou bezpečnost,“ dodal.

„Národnost podezřelého nikdy neospravedlňuje rasistickou štvanici, jak se odehrála v neděli v Chemnitzu,“ míní deník Stuttgarter Zeitung. „Braní spravedlnosti do vlastních rukou, po kterém tito lidé lační, je jen formou barbarství,“ doplnil.

Německá vláda protesty označuje za „štvanici“

Rozbuškou napětí, které se ve východoněmeckých městech projevuje opakovaně, se stal spor, který si v noci ze soboty na neděli vyžádal jednoho mrtvého s dva zraněné. Mrtvým je německý občan. Podezřelými jsou dva muži ve věku 21 a 22 let z Iráku a Sýrie, které soud poslal do vazby. Bližší okolnosti činu policie stále objasňuje, ale hovoří o bezdůvodném útoku.

V neděli odpoledne městem na protest prošlo nejprve asi 100 příznivců AfD a později dalších zhruba 800 lidí, mezi nimiž byla i řada pravicových radikálů. Chemnitz kvůli jejich akci, při níž skandovali mimo jiné „My jsme národ“, musel předčasně ukončit městské slavnosti.

Vyhrocené byly i pondělní demonstrace, při kterých policie nasadila vodní děla. Protestu pořádaného pravicově populistickým hnutím Pro Chemnitz a protidemonstrací svolanou sdružením Chemnitz Nazifrei (Chemnitz bez nacistů) se zúčastnilo několik tisíc lidí.



Vedle protestů navíc došlo k útokům pravicových extremistů na přistěhovalce. Mezi napadenými jsou třicetiletý Bulhar, osmnáctiletý Syřan a osmnáctiletý Afghánec. Lehká zranění utrpěla i patnáctiletá Němka, která mladého Afghánce doprovázela.

Dění ve zhruba čtvrtmilionovém městě poblíž českých hranic důrazně odsoudila německá vláda, která hovoří o „štvanici na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi“. „To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státě místo,“ zdůraznil mluvčí kabinetu Steffen Seibert.