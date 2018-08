Po vraždě Němce útočil dav v Chemnitzu na cizince, město zrušilo slavnosti

Rozhněvaný dav čítal přibližně 800 místních obyvatel včetně pravicových radikálů. Někteří účastníci protestního průvodu házeli na policisty předměty. Vedení saského města poblíž českých hranic očekává další demostrace.

Zavražděný Němec byl ubodán během potyčky, které se zúčastnilo deset lidí. Několik z nich mělo „různé národnosti,“ uvedla policie podle serveru Deutsche Welle. Při incidentu utrpěli zranění také další dva němečtí občané. Úřady již zadržely dva podezřelé muže.

„Víme, že v Chemnitzu byl v noci na neděli zavražděn člověk, a to je hrozné,“ uvedl v pondělí vládní mluvčí Steffen Seibert. Podle něj policie usilovně pracuje na tom, aby případ vyšetřila a pachatele postavila před soud. „Tak, a ne jinak, se v právním státě postupuje v případě trestných činů,“ zdůraznil.



„To, co bylo včera (v neděli) v Chemnitzu místy k vidění a co je vidět i na záznamech, to nemá v našem právním státu místo. Pro spolkovou vládu, pro všechny demokratické politiky i pro velkou většinu občanů je důležité, abychom jasně řekli, že takové srocování, štvanice na jinak vypadající a odjinud pocházející lidi nebo pokusy šířit na ulicích nenávist, nepřijmeme. To v našich městech nemá co pohledávat,“ dodal Seibert.