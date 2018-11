Německo obžalovalo dalšího dozorce, tentokrát z Mauthausenu. Je mu 95

Šéf SS Heinrich Himmler se v Mauthausenu přijel pozdravit s velitelem tábora George Bachmayerem. Himmler se na snímku zdraví s jedním z místních zabijáků. „Je nepřípustné, aby strážný pociťoval s nepřítelem jakýkoliv soucit. Pro slabochy není v řadách strážců místo a má-li někdo s vězni slitování, měl by co nejrychleji odejít do kláštera,“ říkal pohlavár SS. | foto: Archiv badatele Jaroslava Čvančary