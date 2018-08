Jezídka utekla před svým tyranem do Německa. Pak ho tam potkala na ulici

Devatenáctiletá Ašvak Talová se jako uprchlice ve městě Schwäbisch Gmünd na jihozápadě Německa cítila bezpečně. Nedávno tam ale potkala muže, který si ji jako patnáctiletou koupil za sto dolarů na trhu s otroky v Mosulu, řekla po telefonu agentuře DPA mladá žena, která se už raději vrátila z Německa do Iráku.

„Pro něho jsem byla jeho ženou. Bil mě, každý den. Musela jsem uklízet,“ řekla Ašvak. Muž ji měsíce zneužíval. Jednoho večera přišla na návštěvu skupina mužů a ona s další šesticí žen je musely obsluhovat. Do jídla jim však daly prášek na spaní a Ašvak uprchla.

V roce 2015 byla jako uprchlice přijata ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, kde ve Schwäbisch Gmünd žila se svou matkou a bratry a chodila i do školy. „Zpočátku bylo všechno v pořádku,“ řekla.

Ve své nové vlasti na Goetheho ulici ve Schwäbisch Gmündu si jednou všimla, že ji někdo sleduje. „Šel za mnou, ale nic neříkal. A já jsem také nic neříkala,“ líčí zkušenost mladá žena.

Letos v únoru ho prý potkala z novu, když šla nakupovat. Zastavilo před ní bílé auto. „Zastavil přede mnou a řekl: Ty jsi Ašvak?“ Ona podle svého líčení odpověděla, že nezná nikoho takového jména. Muž si sundal brýle a řekl, že nesmí lhát a že o ní a jejím životě v Německu všechno ví. Nato údajně utekla.

Do případu byly zapojeny německé úřady, ale policie jí údajně řekla, že nemůže vůbec nic dělat. Zemský kriminální úřad na twitteru sdělil, že ve vyšetřování nyní nelze pokračovat, protože svědkyni nelze zastihnout. Také spolkové státní zastupitelství uvedlo, že pokus o dotázání počátkem června ztroskotal na tom, že žena v tu chvíli už nebyla v Německu.

Talová si však stěžuje na to, že ji německé úřady nekontaktovaly, ačkoli ji bylo možné i v severním Iráku zastihnout. „Proč mi nikdo nezavolal?“ diví se.

Podle rozhlasové stanice SWR jsou výpovědi ženy věrohodné. Talová se už ale do Německa vrátit nechce, protože má strach v zemi zůstat. Do Bádenska-Württemberska prý přišla proto, aby na svého trýznitele zapomněla a to už teď není možné.