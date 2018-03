Německá zmocněnkyně chce upravit hymnu. Vadí jí slova otčina a bratrsky

Zmocněnkyně Kristin Rose-Möhringová (SPD), která působí pod spolkovým ministerstvem pro rodinu, považuje za problematické dvě části textu. Mužskou konotaci chce změnit na genderově neutrální. Slovo „Vaterland“ by mělo být nahrazeno neutrálnějším „Heimatland“ - obě slova je možné volně přeložit jako vlast. Vaterland se v češtině často překládá jako otčina.

Příslovce „brüderlich“ (bratrsky) by ráda nahradila výrazem „couragiert“ (odvážně). Podle Rose-Möhringové slouží hymna k reprezentaci celého národa, do textu by proto měly být zahrnuty i výrazy reprezentující ženský prvek, informoval v neděli německý list Bild am Sonntag.



Jako inspiraci pro svůj návrh zmocněnkyně považuje genderově neutrální formulace v rakouské hymně. V té se od roku 2012 místo „vlasti velkých synů“ zpívá o „vlasti velkých dcer a synů“. Podobnou změnu hymny začátkem února schválil i kanadský parlament (více v textu Kanadská hymna bude genderově neutrální, parlament schválil změnu).

Návrh Rose-Möhringová již nyní čelí kritice některých pravicově-konzervativních politiků. „Napadají mě jiná témata, která jsou pro ženy důležitější než změna národní hymny,“ napsala na svém Twitteru předsedkyně porýnsko-falcké CDU, Julia Klöcknerová.

Text s názvem Píseň Němců byl vytvořen německým básníkem Augustem Heinrichem Hoffmannem von Fallerslebenem v roce 1841. Od roku 1922 byla skladba používána jako německá hymna. Po skončení 2. světové války se hymnou stala pouze třetí sloka písně. Případnou změnu jejího textu musí společně schválit spolkový prezident se spolkovou kancléřkou, nebo Spolkový sněm.