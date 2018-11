Začnou-li nám mizet sekačky, budou hraniční kontroly, vzkazují Němci Čechům

Na hranici s německou spolkovou zemí Sasko by se mohly vrátit mimořádné hraniční kontroly. Oznámil to v pondělí německý ministr vnitra Horst Seehofer. V projevu na policejním kongresu to odůvodnil tím, že po vstupu Česka a Polska do schengenského prostoru došlo ke zvýšení kriminality.