Merkelová přijede v pátek do Prahy na výročí samostatnosti Československa

16:23 , aktualizováno 16:23

Německá kancléřka Angela Merkelová přijede v pátek do Prahy, kde bude jednat s českým premiérem Andrejem Babišem. V Berlíně to oznámil mluvčí spolkové vlády Steffen Seibert. Důvodem cesty je připomínka 100 let od vyhlášení samostatnosti Československa.