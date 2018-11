Pětině Němců hrozí chudoba, nezaměstnanost je přitom nejnižší v historii

Německý statistický úřad ve středu oznámil, že chudoba v průběhu roku 2017 ohrozila přibližně 15,5 milionů Němců, což představuje 19 procent obyvatel. Studie Evropské unie nicméně zaznamenala od roku 2016, kdy se s existenčními problémy potýkalo 19,7 procent německé populace, mírné zlepšení. Bída hrozí napříč všemi věkovými skupinami více ženám než mužům.

Navzdory nepříznivým číslům je chudoba v Německu pod průměrem států Evropské unie (EU), který je 22,5 procenta. Podle Deutsche Welle je nicméně situace v Německu silně znepokojivá, a to s přihlédnutím k faktu, že má v porovnání s ostatními zeměmi EU nižší náklady na potraviny i energie. Rovněž zažívá období historicky nejnižší nezaměstnanosti.

Přestože v Německu chodí do práce více lidí než kdykoli předtím, výsledky studie poukazují na to, že za odvedenou práci nedostávají zaplaceno dost na to, aby se udrželi nad hranicí chudoby.

Za lidi na pokraji chudoby studie označuje ty, kteří vydělávají méně než 60 procent průměrného německého příjmu (ten momentálně činí 95 508 korun), trpí vážnými materiálními nedostatky nebo žijí v domácnosti s nízkou zaměstnaností.

Kvůli nízkému měsíčnímu příjmu je chudobou ohroženo zhruba 16,1 procenta Němců. Za hranici chudoby studie označila měsíční plat ve výši 1 096 eur (28,5 tisíce korun) v případě jednotlivce a 2 302 (asi 60 tisíc korun) eur pro rodinu se dvěma dětmi do čtrnácti let.

S materiálním nedostatkem se potýká 3,4 procenta Němců, kteří kvůli tomu nejsou schopni zaplatit včas nájem, dostatečně si doma zatopit, pravidelně se najíst nebo si zajet na dovolenou mimo domov, která pro ně není finančně přijatelná. Počet lidí pod šedesát let, kteří žijí v domácnosti s nízkou zaměstnaností dosáhl na 8,7 procenta, což je o něco méně než v předchozím roce.

Podle Vereny Benteleové, předsedkyně německé organizace VdK zabývající se sociální péčí, jsou výsledky studie „skandální“, zejména ve světle současného „ekonomického rozmachu“ země. Podle ní je zapotřebí, aby Německo vypracovalo nový komplexní plán boje proti chudobě. „Měl by zahrnovat spravedlivé vzdělávací příležitosti a novou strategii politiky trhu práce,“ říká.