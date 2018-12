Nová šéfka německé CDU může přehlížet východní Evropu, varuje expert

Krampová-Karrenbauerová nahradí v čele CDU po 18 letech Merkelovou, která zůstává kancléřkou. Handl zdůraznil, že obě političky si jsou velmi blízké. Zvolení Krampová-Karrenbauerová tak podle něj znamená, že „probíhá postupný odchod Merkelové v její režii“.

Handl nicméně nesdílí názor, že Krampová-Karrenbauerová je „klonem Merkelové,“ jak se jí někdy přezdívá. Odlišná je i tím, jak vzdálené je jí téma střední a východní Evropy. „Nemá žádný vztah k Visegrádu, ten potenciál, který jsme tady měli v Merkelové, končí,“ upozornil Handl.

„Krampová-Karrenbauerová se dívá na Evropu ze Sárska směrem na západ,“ dodal s tím, že nová šéfka CDU bude patrně vstřícnější k návrhu na reformu Evropské unie, který prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron.

Podle Handla se tak Česko bude muset více snažit, aby získalo pozornost Berlína. „Bude záležet na naší aktivitě, musíme nabízet věci, které můžeme dělat spolu,“ prohlásil.



Ve vnitřní politice Německa neočekává Handl zásadní změny. Krampová-Karrenbauerová ale patrně více akcentuje otázku sociální spravedlnosti. „Přestože je Německo velice úspěšná společnost, je konfrontováno s rozevírajícími se sociálními nůžkami,“ uvedl Handl s tím, že CDU ale zůstane středovou stranou.

Krampová-Karrenbauerová zároveň zřejmě přitvrdí ve vztahu k migrantům. Prosazuje jejich účinnější deportace, zejména pokud se dopustili kriminálních činů. Vyhošťovala by i do Sýrie, která je stále konfliktní oblastí. „V těchto otázkách uvažuje docela ostře,“ poznamenal Handl. Podle něj se nová šéfka CDU pokusí „obnovit důvěru občanů v to, že stát má věci pod kontrolou a chrání společnost“.