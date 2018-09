Česko zadrželo německého podnikatele, kterého hledají Rusové. Bojí se mučení

Policie zadržela na základě ruského zatykače německého podnikatele, který byl na jihu Čech na služební cestě. Rusové ho viní ho z únosu a nedovoleného překročení hranice, za což mu hrozí až 12 let vězení. Muž se obává, že ho české úřady vydají do Ruska, kde mu prý hrozí mučení a nespravedlivý proces. Uvedl to německý list Bild.