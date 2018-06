Napětí v německé vládě eskaluje. Merkelová má čtyři dny, aby našla řešení

Účastníci večerní schůzky kabinetu, která skončila až po půlnoci, popsali bezvýsledné jednání jako velice napjaté.

„Z rozhovorů je patrné, že je to velmi vážné. Nejde o žádný malý problém, ale o ústřední a důležité téma. Musíme spolu mluvit,“ povzdechl si poslanec za Křestanskodemokratickou unii (CDU) Volker Kauder.

Rozkol panuje mezi CDU a její sesterskou stranou, bavorskou Křesťanskosociální unií (CSU). Její šéf a ministr vnitra Horst Seehofer chce na hranicích vracet migranty, kteří podali žádost o azyl v jiné evropské zemi.

Kancléřka Angela Merkelová to odmítá, protože tuší, že by to vyvolalo dominový efekt: hranice by uzavřely i další evropské země a to by znamenalo konec Schengenu.

Kancléřka si vyjednala čas do unijního summitu, který se v Bruselu koná ve čtvrtek a pátek. Pokud však z něj nepřijede s nějakým pro CSU uspokojivým řešením migrační krize, je docela dobře možné, že vláda padne.

Seehofer už dal najevo, že je připraven od začátku července uzavřít hranice. Merkelová by ho pak nejspíš zbavila funkce a CSU by odešla z vlády. V kabinetu by kromě CDU zbyla sociální demokracie (SPD) a Merkelová by si v parlamentu musela znovu hledat podporu. Možností jsou také předčasné volby a odchod Merkelové z politiky.

Šéfka SPD Andrea Nahlesová uvedla, že situace ve vládě je „krajně napjatá“. Podle ní vládne v koalici nehybnost a nikdo neví, jak vše dopadne. Na otázku, zda se připravuje na nové volby, odpověděla vyhýbavě: „Nevím. Abych k vám byla upřímná, uvidíme.“



CSU ustoupit nehodlá

Bavorská politická reprezentace po úterním jednání dala najevo, že ustoupit nehodlá. „Od příštího týdne chceme, aby migranti byli vraceni na hranicích, pokud už byli registrováni v některé jiné evropské zemi, kde by také měli projít azylovým procesem,“ prohlásil po napjatém jednání šéf parlamentní frakce CSU Alexander Dobrindt.

„Nechápu řeči o možných budoucích řešeních pro Evropu, když nejsme připraveni na to, co Německo může udělat nyní,“ prohlásil Dobrindt, který v CSU prosazuje přitvrzení migrační politiky. CSU by se měla sejít v neděli, aby rozhodla, jestli Merkelové otevřeně vypoví poslušnost.



Někteří němečtí komentátoři ale poznamenávají, že CSU v posledních dnech poněkud zmírnila svůj tón. Ze strany se ozývají hlasy, že pád spolkového kabinetu rozhodně není cílem strany, kterou v říjnu čekají důležité volby do bavorského sněmu a proto se snaží v otázce migrační krizce ukázat tvrdý postoj.

Merkelová doufá, že se jí podaří vyjednat dvoustranné dohody o vracení migrantů s Řeckem, Itálií nebo Španělskem. V tom ji tento týden podpořil například nový španělský premiér Pedro Sánchez a dříve i francouzský prezident Emmanuel Macron (více zde: Ohrožená Merkelová získala spojence, v migračním sporu ji podpořil Macron).