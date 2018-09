All you can eat. Triatlonista zhltal 100 porcí suši, restaurace ho vyhodila

Celebritou se v bavorském Landshutu stal třicetiletý triatlonista a bývalý kulturista Jaroslav Bobrowski. Zašel si totiž do restaurace typu All you can eat (Sněz, co můžeš.). Během chvíle tu ale spořádal sto porcí suši, čímž dočasně vyjedl prakticky veškerou nabídku restaurace. Ta mu následně další konzumaci zakázala.