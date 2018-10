Poláci i Češi, ne Syřané či Afričané. Němci čelí exodu hlavně z východu

Jediná vážná varianta postoupila do druhého kola ankety, v níž Brňané navrhují název pro své nové...

RECENZE: I Cher už teď snad ví, že ABBA v předělávkách je velký omyl

Cher si písně švédské kapely vyzkoušela už v letošním filmovém muzikálu Mamma Mia! Here We Go...