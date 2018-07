U-156 útočí. Američané si připomněli německou kanonádu v Massachusetts

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

V sobotu 21. července 1918 byl na mysu Cape Cod ve státě Massachusetts horký letní den. Nikdo neočekával, že by tisíce kilometrů od zákopů první světové války, mohlo dojít k útoku německé ponorky.

Remorkér Perth Amboy se plavil okolo mysu a mířil na jih do státu Virginie. Kapitán James P. Tapley tuto trasu zvolil, aby se vyhnul placení vysokého mýtného na nedávno vybudovaném průplavu. Táhl čtyři nákladní čluny, na kterých bylo dohromady 32 lidí, většinou celé rodiny i s dětmi.

Hrozbou pro nic netušící posádku se stala německá ponorka U-156. Více než šedesát metrů dlouhé plavidlo patřilo k největším ponorkám tehdejšího německého námořnictva.

Během první světové války německé ponorky potopily téměř pět tisíc lodí. Američané však nečekali, že by se vydaly tak blízko k americkému území. Kapitána Tapleyho posádka sice varovala, že před rozbřeskem spatřila nad hladinou něco, co by mohl být periskop, ale kapitán na varování nedbal.

Asi v půl jedenácté dopoledne spatřil jeden z členů posádky ve vodě torpédo. To loď Perth Amboy minulo a explodovalo na pobřeží. Výbuch vzbudil pozornost pobřežní hlídky a ta ponorku ihned zpozorovala. Velitel hlídky okamžitě zahájil záchranou operaci. Kontaktoval také nedalekou leteckou základnu s žádostí o pomoc. Perth Amboy mezitím další torpédo zasáhlo a plavidlo začalo hořet. Zároveň loď ostřelovala děla na palubě ponorky.



Hluk, který střelba způsobila, byl slyšet na kilometry daleko. Na pobřeží se sešlo asi tisíc lidí a se zájmem sledovali, jak na pláž dopadají střely. Během útoku ponorka vypálila asi 150 střel a některé z nich dopadly na souš. Proto se jednalo o první a zároveň poslední útok na pevninu USA během první světové války.

Německá ponorka postupně obrátila svou pozornost na nákladní čluny. Na palubě jedné z lodí stál tehdy jedenáctiletý Jack Ainsleigh a mával americkou vlajkou, dokud ho otec nedonutil, aby nastoupil na záchranný člun. Německý útok trval asi půl hodiny.

Na místo incidentu přiletěl letoun, který chtěl shodit na ponorku bombu. To se kvůli technické závadě nepodařilo. Technik proto bombu vypustil ručně, ta však nevybuchla. Na leteckou základnu se mezitím vrátil další pilot, který ihned vzlétl a na U-Boot zaútočil. Jím shozená nálož však také selhala. Německá ponorka se ponořila a odplula.

Během útoku nikdo nepřišel o život. Kromě lodi Perth Amboy se všechny zasažené lodě potopily. Dodnes se spekuluje o tom, proč německá U-Boot zaútočila tak blízko amerického pobřeží. Je možné, že chtěla přerušit transatlantický kabel, který umožňoval komunikaci mezi USA a Evropou. Právě v místě útoku totiž byla jeho přijímací stanice.