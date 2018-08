Zemřel John McCain. Nezdolný veterán z Vietnamu, který šel proti proudu

McCain se zhoubným nádorem mozku bojoval přes rok, ovšem ve středu se vzhledem k vysokému věku rozhodl léčbu ukončit. Glioblastom je označován za nejagresivnější typ mozkových nádorů. Pacienti s touto diagnózou umírají v průměru do tří měsíců a pokud jsou optimálně léčeni, pak v průměru za jeden rok.



John Sidney McCain III. se narodil 29. srpna 1936 na letecké základně Coco Solo v Panamském průplavovém pásmu. Armádu měl v krvi už od prvních krůčků. Jeho otec i dědeček byli čtyřhvězdičkovými admirály. Dětství strávil McCain cestováním mezi vojenskými základnami ve Spojených státech i zahraničí. Po absolvování základního vzdělání se rozhodl pokračovat v rodinné tradici. V roce 1958 absolvoval Vojenskou akademii v Annapolisu, o dva roky později vystudoval rovněž pilotní školu.



Už během studií sledoval vypuknutí války ve Vietnamu. V té době ještě netušil, že mu jeden z pozdějších velkých neúspěchů americké armády změní život. Ještě před vstupem do armády však zažíval radostné chvíle. Oženil se s Carol Sheppovou, se kterou měl jednu dceru, její další dvě děti z předchozího manželství adoptoval.

Od roku 1967 už McCain sypal bomby na postavení vojáků Severního Vietnamu. Ve stroji A-4 Skyhawk se specializoval na operace prováděné na nízké letové hladině. Na sklonku července téhož roku poprvé unikl smrti. Jeho letoun zasáhla ještě na palubě americké lodi USS Forrestal raketa. McCain z incidentu vyvázl, při explozi však zemřelo 134 jeho druhů ve zbrani.

Malý John McCain na snímku z roku 1937. Vyrůstal na mnoha vojenských základnách v Americe i cizině. McCain pochází z rodiny, která si zakládá na armádní minulosti. Na snímku z roku 1951 sedí malý John (vpravo), vedle svého dědečka admirála Johna Sidney McCaina a mladšího bratra Joea.

Pět let ve vietnamském zajetí

O tři měsíce později se vydal na svou 23. misi. Cílem byla Hanoj. Jeho letoun však zasáhla jedna z raket vietnamských vojáků. McCainovi se podařilo z padajícího stroje vyskočit, při dopadu do moře si však zlomil obě ruce a nohu. Skupinka civilistů ho vytáhla z vody, vojáci mu posléze uštědřili ránu bajonetem. Zbídačeného vojáka převezli do věznice Hỏa Lò, kterému se přezdívalo Hanojský Hilton.

Vietnamští vojáci McCaina nejprve odmítli ošetřit. Dlouhé dny ho mučili. Lékaře k němu přivolali až ve chvíli, kdy zjistili, že drží v zajetí syna vysoce postaveného amerického admirála. Zajetí McCaina plnilo přední stránky deníků nejen v USA.

V nemocnici strávil nejméně půl roku, příliš kvalitní lékařské péče se mu nedostávalo. Zhubl 23 kilogramů. Vietnamci ho převezli do věznice na okraji Hanoje, od prosince 1967 sdílel celu se dvěma Američany. Ti později vypověděli, že McCainovi nedávali velkou naději na přežití.

McCain však ze spárů smrti vyvázl. V březnu 1968 ho umístili na samotku, kde strávil další dva roky. Zároveň v této době projevil smysl pro čest a velkou odvahu. Jeho otec se tehdy stal velitelem amerických vojsk ve Vietnamu. Vietnamští vojáci McCainovi nabídli přednostní propuštění. Tento krok by využili jako součást propagandy a zároveň by poukázali na to, že Amerika nejprve pomáhá prominentním válečným vězňům.

Vietnamský lékař ošetřuje zraněného McCaina. Snímek z října 1967.

McCain propuštění odmítl. Prohlásil, že vězení opustí až ve chvíli, kdy na něj přijde řada. Za odpor si vysloužil pravidelné tresty od dozorců. V zajetí byl pět a půl roku, celu opustil 14. března 1973 spolu s dalšími americkými vojáky. Válka na něm zanechala nesmazatelné stopy. Až do konce života například kvůli zraněním nemohl zvednout ruce nad hlavu. Zdravotní potíže mu znemožnily další službu v armádě.



V poválečných letech potkal svoji druhou ženu Cindy Lou Hensleyovou, se kterou se oženil v květnu 1980. Tehdy také definitivně opustil řady americké armády. Krátce pracoval v oddělení pro styk s veřejností v malém pivovaru, který vlastnil jeho tchán. Postupně si začal budovat kontakty v politické sféře. Do funkce ve Sněmovně reprezentantů byl poprvé zvolen v listopadu 1982 ve státě Arizona. O dva roky později mandát obhájil. V kampani hojně využíval svou armádní minulost.

Z pivovaru do Senátu

Během pár let se vypracoval na poměrně významnou osobnost v rámci Republikánské strany. Svého času v očích politologů představoval takzvanou novou pravici. Byl velkým zastáncem politiky Ronalda Reagana. V roce 1986 byl zvolen jako senátor za stát Arizona. V Senátu i Sněmovně reprezentantů si vybudoval pověst konzervativního politika, který se však nebál opřít ani do republikánské doktríny.

Přízeň voličů si získával svou otevřeností. Jen výjimečně se schovával za tradiční neurčitá politická vyjádření. Dlouhodobě bojoval za omezení financování prezidentských kampaní a přísnější legislativu směřovanou na tabákový průmysl. Mandát v Senátu v průběhu let obhájil celkem pětkrát, naposled v roce 2016.

John McCain na snímku z 23. října 1992. sleduje projev tehdejšího senátora Johna Kerryho. John McCain se 1. června 1993 vrátil do Vietnamu. Navštívil i věznici, které se za války přezdívalo Hanojský Hilton. McCain si zde prožil kruté výslechy a roky v zajetí.

Na sklonku století vstoupil bělovlasý McCain do další fáze své bohaté politické kariéry. V republikánských primárkách byl hlavním soupeřem George W. Bushe v boji o nominaci do prezidentských voleb. Celá řada republikánů oceňovala jeho přímočarou rétoriku. McCain dlouho držel se svým rivalem krok, vaz mu však zlomila prohra během takzvaného volebního superúterý, kdy se hlasuje v klíčových státech. Na počátku května McCain odstoupil z kampaně a oficiálně podpořil Bushe, který se stal později prezidentem.



V srpnu 2000 lékaři McCainovi diagnostikovali rakovinu kůže. Musel podstoupit operaci, po které se však rychle zotavil a vrátil se do politického dění. Už v létě následujícího roku prošel hlasováním ve sněmovně reprezentantů jeho šest let připravovaný zákon o omezení financování volebních kampaní, který se zaměřil zejména na takzvané neregulované „měkké peníze“. Výdaje na kampaně právě kvůli těmto financím mnohdy rostly do astronomických rovin. Zákon později schválil i Senát.

Boj o Bílý dům

V následujících letech podpořil nasazení amerických sil v Iráku, zároveň však kritizoval bojeschopnost jednotek. Lichotivě se nevyjadřoval ani k tehdejšímu ministrovi obrany Donaldu Rumsfeldovi. Při obhajobě prezidentského mandátu opět podpořil Bushe, a to i přesto, že nesouhlasil s celou řadou jeho kroků. Otevřeně ale bránil jeho demokratického soka v bitvě o Bílý dům Johna Kerryho, do kterého se Bush opřel kvůli jeho službě ve Vietnamu.

Chvíle McCaina měla přijít v prezidentských volbách v roce 2008. Po republikánských primárkách se stal oficiálním kandidátem na prezidenta. „Nyní vstupujeme do nejdůležitější části kampaně. Musíme přesvědčit Ameriku, že moje zvolení prezidentem je v nejlepším zájmu USA,“ prohlásil McCain po vítězství v primárkách. Proti sobě však měl těžkého soupeře, demokrata Baracka Obamu.



John McCain letos v červnu dohlížel na nasazení plavidla americké armády, které nese jeho jméno. Shodou okolností sledoval vyplutí z vietnamského přístavu Cam Ranh. John McCain během republikánských primárek v únoru 2008. S příznivci se setkal mimo jiné i ve Virginii, kde promlouval s letounem A-4 Skyhawk v zádech. Právě tento stroj pilotoval během války ve Vietnamu.

McCain si za svou případnou viceprezidentku zvolil guvernérku státu Aljaška Sarah Palinovou. Ta mu podle mnohých komentátorů McCainovi svým expresivním a často nepříliš promyšlený stylem vyjadřování spíše uškodila. Republikánský prezidentský kandidát tak z voleb vyšel jako poražený. V roce 2012 podpořil Mitta Romneyho, ale Obama svůj prezidentský mandát s přehledem obhájil.

Nejkomplikovanější vztahy však McCain má se současným prezidentem USA Donaldem Trumpem. Ten se do McCaina svého času pustil kvůli jeho službě ve Vietnamu. „Stal se hrdinou, protože ho věznili. Já mám radši lidi, kteří se nenechají chytit,“ prohlásil před dvěma lety Trump. McCain ho v prezidentské kampani zprvu i přesto podpořil. Svá slova vzal zpět ve chvíli, kdy byl Trump obviněn z obtěžování žen. Hořkou pachuť ze zvolení Trumpa McCain zahnal pátou obhajobou senátorského postu.

Rakovina a boj za Obamacare

Letos v létě McCain podstoupil odstranění krevní sraženiny, která se mu vytvořila nad levým okem. Při relativně běžném zákroku u něj lékaři objevili takzvaný glioblastom, velmi agresivní nádor na mozku. Pacienti s tímto druhem onemocnění přežívají maximálně půl roku. McCain měl před sebou první kolo chemoterapie. Politiky se však odmítal vzdát a pár dní po zdrcující diagnóze se vrátil do Senátu bojovat proti zrušení Obamacare.

John McCain na fotografii z 1. prosince 2017. I přes pokročilé stadium rakoviny se stále účastnil politického dění.

Právě při tomto hlasování se projevila největší McCanova přednost. Nebál se jít proti proudu, i když to znamenalo odmítnout většinová stanoviska Republikánské strany. „Myslím, že bychom v tomto ohledu měli spolupracovat, republikáni i demokraté. Naše spory musí jít stranou,“ prohlásil před jedním z hlasování o budoucnosti zdravotnické reformy z pera Obamy.



Na sklonku listopadu byl McCain opět hospitalizován kvůli vedlejším účinkům léčby rakoviny. Vzkázal, že se těší na návrat do Senátu. Podle jeho kolegů však bylo patrné, že nezdolný McCain ztrácí životní energii. Na jedné z posledních schůzek republikánů vůbec nehovořil, což pro něj bylo velmi neobvyklé. V americké politice však za sebou nechal nesmazatelný otisk.