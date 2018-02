PŘÍMÝ PŘENOS: Taxikáři chtějí blokovat magistrálu, teď čekají na Babiše

Čtvrteční protest má být největší v dějinách. Na pražském Strahově se sjelo podle odhadu reportérů iDNES.cz asi sedm set taxikářů. Podle organizátorů je jich však na místě dokonce dvojnásobek.

K tomu přispěl i fakt, že se na demonstraci poprvé podílí i největší česká organizace, která taxikáře sdružuje, Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT). Dříve přitom blokování pražských ulic odsuzovala.

Taxikáři vyzvali vládu, aby s nimi přišla situaci řešit. Poté, co se taxikáři dozvěděli, že se o jejich akci zajímá i Andrej Babiš, zopakovali pozvání přímo pro něj.

„Vyzýváme Andreje Babiše, aby za námi přijel a vysvětlil nám, jak to vypadá, když jeho vláda maká. Jsou tady mezi námi i jeho voliči, a spousta lidí mu věří,“ řekla místopředsedkyně AKT Karolína Venclová. Taxikáři jsou na premiéra ochotni počkat do 13:00, mezi jednou a půl druhou hodinou pak definitivně vyrazí na cestu.

Ministr dopravy Dan Ťok oznámil, že se za protestujícími taxikáři nechystá. Bude s nimi jednat na pravidelné schůzce 23. února. „Musím přiznat, že jsme zvažovali, jestli za taxikáři dnes pojedeme, ale k ničemu by to nevedlo. Scházíme se pravidelně zhruba každých 14 dní, a dnešní protest proto považuji za nešťastný. Taxikáři si berou jako rukojmí obyvatele Prahy,“ uvedl Ťok.

Policie ČR (Twitter) @PolicieCZ Krátce po půl jedné chtějí vyrazit ze Strahova ve dvou kolonách, kdy první zamíří Holečkovou, Zborovskou, Bulharem na magistrálu, druhá směrem na Chotkovu, Patočkovu, Holešovice a magistrálu. odpovědětretweetoblíbit

„Dostali jsme se do fáze, kdy jsme v koncích i my, kteří protestům nejsme zrovna nakloněni. Co máme ale dělat? Za chvilku skutečně nebudeme mít co do pusy. To máme jít všichni hromadně na úřad práce?“ vysvětlila pro iDNES.cz změnu postoje AKT jeho místopředsedkyně Karolína Venclová.

Taxikáří jsou reakcí ministra znatelně rozladění. „Už nevíme, co máme dělat. Dobře, když to tak chtějí, tak sjedeme do města,“ řekl nám jeden z taxikářů.

„Vyzvali jsme vládu, aby to sem s námi přijela řešit. Myslím, že ale asi všichni víme, že se na to vykašlou,“ uvedl David Bednář ze Sdružení českých taxikářů, které akci spolupořádá.

Už teď se navíc mezi taxikáři hovoří o tom, že protest v nejbližší době zopakují. Dost možná už zítra, nebo nejpozději příští týden. Další demonstraci už prý ostatně na tento pátek nahlásili městu i policii.

Cílem protestu má být vytížená magistrála

Taxikáři se po jedné hodině rozdělí na dvě skupiny. První pojede ze Strahova Chotkovými sady, přes Smíchov až na magistrálu. Druhá bude směřovat přes ulice Holečkova a Zborovská až na křižovatku U Bulhara, kde se s první skupinou na magistrále setká. „Tam se potom přetočíme a uděláme smyčku zpátky. Budeme se snažit jet a nezastavovat, ale je nás opravdu hodně, tak uvidíme, jestli se to někde zastaví,“ dodal Bednář.



K umírněnosti vyzývala i Venclová. „Opakuji, že naším cílem není blokace, není to náš úmysl. To, co jsme udělali před dvěma lety, byla chyba a nehodláme ji opakovat,“ dodala s narážkou, jak v únoru 2016 taxikáři zablokovali pražskou magistrálu.

Jestli by něco mohlo zchladit vášně taxikářů, tak skutečně mrazivý vítr, který na Strahově vane. Organizátoři protestu zde postavili stánek, kde svým kolegům nabízejí teplé klobásy, medovinu a svařené víno. Dopoledne na Strahově promluvili organizátoři akce k ostatním taxikářům.

Uber: Soustředíme se na podporu svým řidičům

Společnost Uber na aktuální protesty reagovala tím, že se prý soustředí na to, aby dnes svým řidičům poskytla maximální možnou podporu.

„Na dostupnou dopravu od Uberu, která se dá objednat jedním kliknutím, dnes v Praze spoléhá už přes 270 000 cestujících a prostřednictvím naší aplikace si vydělávají tisíce řidičů“, uvedla mluvčí Uber Miroslava Jozová s tím, že společnost chce spolupracovat s městem a dalšími zúčastněnými stranami, aby našla nejvhodnější řešení jak pro město, tak i pro uživatele.

Diskuze a debaty taxikářům nestačí

V pondělí se v Praze uskutečnila schůzka zástupců několika taxi dispečinků, ministerstev a také společností jako Uber, Liftago či Taxify. Ani ta však protesty neodvrátila.

Taxikářům se nelíbí, že mnoho řidičů společností Uber a Taxify nedodržuje platný zákon, když mimo jiné nevyužívají taxametry, nevlastní potřebné taxikářské licence, ani neskládají zkoušky z místopisu. Důvodům, proč taxikáři protestují, jsme se podrobněji věnovali už ve středečním článku.



Jednotlivá ministerstva přitom s argumentací taxikářů do jisté míry souhlasí, ale nemají prý zatím možnost, jak situaci napravit.

Do kauzy je připravený zasáhnout také premiér Andrej Babiš. Pokud dostane od taxikářů pozvání, rád se s nimi sejde. Přesto prohlásil, že vyjednávat měl především pražský magistrát.

Ministerstvo dopravy sice připravuje novelu zákona, která má společnosti jako Uber a Taxify donutit vyžadovat od svých řidičů všechna potřebná oprávnění, ale ta nebude připravena dříve než za rok. Novela má současně také umožnit, aby řidiči k účtování ceny nemuseli využívat taxametr, ale pouze aplikaci, což dnes není legálně možné.

I to je jedním z důvodů, proč se řidiči Uberu a Taxify povinnostmi, které jim ukládá zákon, příliš neobtěžují. Bez taxametru totiž stejně nemají šanci projít případnou kontrolou. Na druhou stranu by ale nutnost větší byrokracie mohla mnoho zájemců o občasný přivýdělek u zmíněných aplikací odradit.

Otázkou ale je, jak mají protesty taxikářů celé situaci prospět. I v minulosti se totiž spíše obrátily proti nim samotným. Mnoho Pražanů totiž na sociálních sítích po posledních protestech prohlásilo, že už běžné taxi nikdy nevyužije. A následně to potvrdil i Uber, když uvedl, že se mu po demonstracích zdvojnásobil počet klientů i zájemců o to, stát se řidičem Uberu.